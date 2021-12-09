《東張》曾報道事件｜聾啞女入稟向女保安追回38.28%業權及賠償 (19:35)

聾啞女子陳美華的父親離世後，疑遭其遺產執行人即大廈女保安逐出門外、無家可歸，事件經傳媒報道後引起社會關注。陳美華昨天（8日）入稟高等法院，指父親當年購入涉案的長沙灣李鄭屋邨一公屋單位時，自己曾出資10萬元，獲父親口頭承諾享有38.28%業權，故入稟要求法庭頒令女保安只是託管涉案單位，並要求法庭禁止女保安以任何行動阻礙她享用單位，另藉此向女保安索償。

原告陳美華，為死者陳國的親生女兒，二人同住於長沙灣李鄭屋邨一單位；被告蕭榮娟，為死者陳國的唯一遺產執行人，是該大廈的保安員，與死者無任何關係。

入稟狀指，死者在2002年以約26萬元向房署購入涉案公屋單位，當時原告出資約10萬元，死者於是作口頭承諾會給予原告合乎比例的業權，原告繼而有38.28%業權，其餘的61.72%則歸於死者。

入稟狀又指，死者於2017年11月29日立下的遺囑指明，將涉事單位贈予被告，另委任被告為遺產執行人，他於同年12月離世。被告在2019年9月12日利用其遺產執行人權力，將涉案單位轉歸自己名下。

今年9月被告將原告逐出單位，令她無家可歸、露宿在單位外，鄰居發現後通知傳媒，無綫電視節目《東張西望》在今年11月17日就事件進行採訪，被告在節目中稱「我唔會畀佢入去」、「我問心無愧」、「間屋係我嘅」，並叫原告「依家搬」。原告認為，被告無權將她逐出門外，又指被告褫奪她居於單位的「平靜享用權」，令她蒙受損失。

【案件編號：HCA 1847/21】

（即時娛樂）