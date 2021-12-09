憑史劇爆紅 《衣袖》李俊昊人氣登頂 《御史》澤演愛睇網上評論 (20:16)

韓劇《衣袖紅鑲邊》和《御史與祚怡》收視理想，前者連續3周佔據當地電視劇話題榜第一名，兩位主角李俊昊、李世榮也包辦了最具話題演員的冠亞軍，兩部劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架。

不少偶像團體成員為延長演藝生命，轉往演員發展，但是能站穩陣腳的並不多，2PM成員李俊昊和澤演就是少有成功例子。主唱出身的俊昊出道後，一直希望兼顧歌手和演員身分，可是忙碌的偶像生活，讓他沒有時間學演戲，也曾經放棄演員夢。

後來俊昊受邀參加電影《監視者們》的試鏡，為了把握機會，當時剛剛做完肩膊手術的他，在出院第2天便打著石膏面試，也因此在2013年展開演員之路；雖然他在戲中只有7分鐘戲分，卻讓觀眾留下深刻印象，期後更憑《金科長》、《只是相愛的關係》等劇集廣為人知，人氣甚至超越2PM時期！

對於觀眾的讚賞，俊昊受訪時笑稱：「讚我『沒有什麼變化』、『好帥啊』，簡單的稱讚就夠了；一定要選的話，最想聽見別人讚我『很sexy啊』！」

另外，以《御史與祚怡》爆笑回歸的澤演，也在訪問回顧演員生涯：「演戲已經超過10年，回頭看看，剛開始的時候好像什麼都不會，只是站在攝影機前面；深入思考作品、研究角色、不足的部分該怎麼改善...這些想法是從軍隊回來後才產生，我的運氣很好，遇到很好的前輩和後輩演員及同事，多虧他們我才走到現在。」

他坦言去年接拍電視劇時，一度懷疑自己是否繼續演戲，幸好克服心魔，也接拍人生首部史劇！至於藝人們最怕的網上評論，他會一條不漏查看：「我全都會找來看，我覺得雖然要有自信，但別人怎樣看待你也很重要，聽取一些真摯的評論，是很有必要的。」

另外，被冠以「Kpop大胃王」的澤演，曾經試過和3位成員吃五花肉，結果餐費高達100萬韓元（約港幣6620元） ，因此熱愛美食的他，在拍攝《御》時也趁機「偷食」，他笑說：「道具組真的很會煮飯，所以我吃飯的場面都是真心的、努力的吃，不久前吃的燉雞超好吃！」

（即時娛樂）