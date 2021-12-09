蘇麗珊黑色狂野Look現身 Crystal自嘲身形「最災難」 (21:29)

王丹妮、蘇麗珊、張紋嘉（Crystal）和林奕匡等，今晚（9日）出席雜誌活動。蘇麗珊身穿黑色側邊開空吊帶衫，黑短裙和黑靴，襯曲髮造型狂野現身，令人眼前一亮。她說：「件衫原本不打底，但穿上後仍是接受不到，太性感，所以要打底。」她指男友未見過這身打扮，她說：「平時條裙短少少，他也叫我換長少少的裙。」

談到男友保守，若她要拍性感戲或牀戲怎麼辦？蘇麗珊透露之前有部電影找她演出，戲中有場牀戲，她與男友討論過，並說：「我戰戰兢兢跟他說新戲可能有牀戲，他嬲爆爆說我作為演員，視乎劇情需要，最終因為某些原因沒接拍。」她不覺得男友專制，認為是緊張而已。她表示兩個人相處，溝通很重要，而且要互相尊重，給對方安全感。

Crystal最近要減肥，因為她要為新戲宣傳，戲中的5位女演員，她是「最災難」的一個，其他也年輕貌美，她說：「男友話我不可以放棄自己，所以迫我減肥，我已經2個月沒做運動，肥在大腿可以用衣服遮掩的部位。」

Crystal又爆男友操得很健碩，她說：「他練得一身肌肉，所有衫都穿不下，要買新衫，我喜歡方大同這種瘦削型男士，不喜歡肌肉男，但男友不聽我講，還留長頭髮和留鬚，說這樣較有性格。」

（即時娛樂）