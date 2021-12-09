造星IV｜A組Ika被淘汰 安希婷入死亡名單 B組《勞斯‧萊斯》搞喊欣宜 (23:25)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》今晚（9日）播出一集，繼續進行30強賽事，A組由Ika（廖芷嘉）、VAL（趙展彤）、穎蕎、Ada仔（姜咏鑫）、Ashi（曾善婷）、Tengie（區廷筠）及安希婷唱出表演項目《剖白》，評判馮允謙讚她們唱得好好，又指她們選對了曲目，他特別讚賞Ada仔，指她唱得好，而且有星味。

鄭欣宜則說：「成個表演好好，投入程度好高，但我覺得Ashi我跟你連結不到，你要跟場內所有人有眼神接觸，可能更有感染力。」梁釗峰表示：「我覺得你們全部唱得，我假設這表演是比賽，我在7個人挑選最厲害的一個，就是比較細膩度，我會選Tengie，你的音色漂亮，調節得很好，控制得很好，表現好實淨。」

黃修平和余迪偉則對安希婷的演出有意見，黃修平說：「欣賞你（安希婷）動了真情，將自己經歷套入歌曲，但我覺得這種真情會影響到整個演出，我會想在完成之後或表演之後，在某個地方觀察得到，我覺得這方面是關乎專業，尤其在組合表演，剛才你那部分脫離了。」

余迪偉也問安希婷：「我想問你哭什麼？好感動？（安：因為我覺得這個表演是跟大家分享我的故事。）分享一下可以嗎？（安：上一段的婚姻。）我覺得突然哭起來很突兀，即使情感再多也好，但我們作為觀眾、聽眾，無法體會你的情感、被你感動，到底你哭什麼？這麼容易哭嗎？大家根本體會不到，會變得突兀，令整個表演很吃虧。」

B組全隊10位成員一齊演出《勞斯‧萊斯》，成員包括Alice（許寶恆）、Gao（沈貞巧）、Ivy So（蘇雅琳）、Karen（余嘉熙）、WINKA（陳泳伽）、方方（方芷欣）、馬欣（馬彩欣）、東東（郭東彩）、暐翹（林暐翹）和何榛綦。

由暐翹及Ivy So演情侶，其他成員則負責伴唱，她們的演出備受評判讚賞，眼淺的欣宜看到眼濕濕，要用紙巾拭淚，她說：「我哭了，即是成功了，感動，好看。真的很好看，伴唱方面也做得很好，特別想讚暐翹，我印象中拉丁舞全都是那些，但你沒有表現出來，沒有露出半點端倪。」

黃修平則說：「這個表演元素正中心扉，一出場好傷感，想為你們在處理戲劇才華及那種感情及敏感度拉票，如果假若之後選出的女團，會有這樣的元素，我覺得很神奇及有突破。」余迪偉也讚道：「在這個舞台演出小型音樂會，令每個人都感動，好難的，我覺得好精彩，非常好。」

在後台的節目監製花姐（黃慧君）也說：「這個就是兩個表演的分別，一個是令自己感動落淚，但別人感受不到，另一個是我令別人哭。」

最後5位評判給了B組5盞燈，原先跌入死亡名單的Karen暫鬆一口氣。由於此回合A組輸了，在死亡名單中的Ika被淘汰，Ika堅強說：「對我來說，無論被淘汰還是留下來，最緊要是繼續去做這件事，我希望大家繼續全力以赴，繼續做個堅強女人，繼續追尋夢想，感謝你們給機會我。」之後主持強尼宣布A組的安希婷，是第2位跌入死亡名單的成員。導師許廷鏗說：「我覺得她要拿出真實的決心，我希望她可以跨過這一關。」

接着到第3輪對決，A組登場隊伍取名Passion，成員由阿蛋（黃詠霖）、Ariel（曾家瑩）、Candy（王家晴）、 Kinki（盧芷韻）、Yoyo（葛綽瑤）、Day（許軼）組成，平均年齡是18.5歲，亦打破了《造星》最年輕隊伍紀錄，她們的表演項目《七個小矮人》，展示青春可愛活力。

鄭欣宜看得相當開心：「我好喜歡這個表演，當我想像《造星IV》選女團，會想像這個表演，好青春，充滿生氣，有活力，有一種玩味感覺。Day在6位當中，你最吸引我注意，Ariel你亦出乎我的意料，不覺得你似16歲，有一種淡定，好佩服說唱你自己填詞，如果咬字更清楚會更好。」

其他評判亦對她們這組的表演讚不絕口，余迪偉說：「起初看時有點擔心，這種開場有點像中學生，帶點唱遊堂感覺，在這比賽夠不夠水準去競爭，但我看了30秒後，也投入了，知道你們年紀小，應該要做這類表演。所以表演選得好好。」

（即時娛樂）