姜濤從電影《梅艷芳》獲得啟發 盼承擔更多社會責任 (16:12)

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆、江𤒹生、呂爵安、陳卓賢及柳應廷日前完成兩場《Music On The Road》音樂會演出。姜濤在音樂會上除了唱出「第九胎」新歌《鏡中鏡》外，也選唱了《浪子心聲》、《分分鐘需要你》、《等》、《追》及《夕陽之歌》等金曲，向一眾樂壇前輩致敬。

姜濤今日凌晨在社交平台分享騷後感受，他表示完成演出後細看了每一位樂迷的留言和意見。對於有人寫「彷彿在香港樂壇的斷層中建立起一條橋」，他感到非常榮幸，表示這是他們努力的方向。

姜濤表示從電影《梅艷芳》得到很多啟發︰「原來作為藝人，要重視的不僅只有自己的作品，而以品格和精神去感染他人、傳遞力量才是最重要的，所以梅姐和哥哥這些前輩永遠值得我們學習。過去沙士時期幸得梅姐凝聚社會力量，而現在新冠疫情下我們作為藝人也應該傳承她的精神，承擔更多社會責任。既然有幸能得到一點點社會影響力，那就要用這些影響力去發放更多正能量，幫助更多有需要的人。」

姜濤感謝粉絲常以其名義行善或身體力行支持環保，認為這比送他任何禮物更珍貴。樂壇各大頒獎禮將至，姜濤知道外界特別關注他們的成績，但強調獎項對他來說不是最重要，無論有沒有獎，他都為身為香港樂壇一分子而驕傲。

（即時娛樂）