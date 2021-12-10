張崇基張崇德除夕開騷沒兩手準備 擔心實施打齊針睇騷要被迫退飛 (18:25)

政府正研究擴大「疫苗氣泡」適用範圍，有演出業界人士表示政府正諮詢業界擬要求紅館表演者、工作人員及觀眾均要接種新冠疫苗。康文署回覆稱政府已表示會考慮在適當時候擴大「疫苗氣泡」適用範圍至所有受第599F章規管的處所，同時考慮適當的豁免安排。該署正了解業界包括康文署表演場地租用者和相關人士的關注。

張崇基、張崇德將於12月31日及明年1月1日假伊利沙伯體育館舉行演唱會，兩人今日在電台宣傳時被問到有關消息，張崇德直言︰「唔好喇啩！買了飛的可以點樣？現在入場觀眾的防疫措施已做得好好，疫情亦算穩定，應該已沒大問題。」

張崇德坦言他們一直為開騷做準備，但掌握不到疫情變化令防疫措施有變，萬一措施實行並擴展令他們的演唱會受影響，他們也沒有兩手準備。張崇德說︰「不知如何解決，很擔心要退飛。有樂手是長期病患不能打針，相信這類別的人也不少，真的不知道該政策實行會有幾大影響。」張崇基希望有關措施不會實行︰「有很多人不是不想打針，而是不能打。（措施）對這班人很不公平，應該給予大家選擇權。」

已移居加拿大的張崇基原打算開騷前回加拿大陪伴家人，惟因疫情發展不明朗，變成妻兒來港陪他開騷後再回加國。今次很可能是兩兄弟最後一次合作開騷，張崇基被問到會否安排家人上台時說︰「未必，我們這個台不是那麼容易上的。」

（即時娛樂）