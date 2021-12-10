施匡翹九展開騷預告狂舞 希望踏上更大舞台 (23:14)

施匡翹（Zaina）將於12月20日在九展Music Zone舉行首個個人音樂會《Stay》，她出道兩年多，先後推出5首單曲《初心》、《耳仔軟》、《差不多小姐》、《康復期》與最新派台歌《Stay》。她決定音樂會的名稱也用《Stay》，這歌名對她有特別意義，希望大家從中發掘她的不一樣。

Zaina接受《明報》專訪稱音樂會中唱跳會佔了大部份，對她是大挑戰，要展現舞藝，排舞老師要加強她的演出難度，比平日跳得更勁。至於造型方面她邀代蓮曦丹美（Daisy）擔任指導，她讚對方好有創意，至於是否性感她未知道，但肯定好特別，可能比較浮誇但絕對適合舞台表演，視聽方面也有驚喜。她對性感舞衣並不抗拒，只有配合歌曲風格便可以。《Stay》是她初次唱快歌，發覺歌迷很受落故之後也會再試唱跳歌曲。至於會否改歌路？她稱唱快歌可以突破，但唱慢歌也可以有新突破，例如感情或演繹技巧，希望兩者取得平衡。

過去兩年多她發展不俗，不乏演出機會，踏上不同大小舞台，她說：「每次演出也是成長機會，累積演出經驗；我做過學校巡迴演出，由大學到最近往小學表演。要是有幼稚園邀請我表演也會去，我入行前是讀幼兒教育的。」Zaina曾在不同場地演出，早前的《星光熠熠耀保良》她更踏紅館舞台表演，媽咪知道也感開心。今次她在九展舉行她的第一次個唱，問是否以進軍紅館為目標？她自言性格佛系，但也希望自己的舞台愈來愈大，獲更多人認識與支持。

除了唱歌，她也多方面發展，包括拍電視劇《法證先鋒V》演出其中一個單元故事。Zaina雖然是客串但認真對待新挑戰，開工前上戲劇班惡補，對戲劇也產生興趣，希望在這範疇探索。她說：「戲劇讓我更認識自己，在表演中釋放。老師也說我的外表與內在有不同一面待爆發，我好想試不同類型的角色。」不過，她演戲的死穴是親熱戲，雖然未拍過，但想到有可能要拍親熱戲便擔心，不知道自己的接受程度，暫時還是努力在舞台演出。

（即時娛樂）