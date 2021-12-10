林夏薇視后大熱 推出新歌《因為有你》呼籲愛護寵物 (22:37)

林夏薇是愛狗之一，養了3隻愛犬「金豬」、「菠蘿」及「木耳」。早前「金豬」生病，她出席公開活動時擔心落淚，幸好「金豬」最後痊癒。

今日林夏薇在社交網發文透露因「金豬」生病，令她有感而發，跟兩位同是愛犬之人的音樂人莊冬昕、賈立怡合作歌曲《因為有你》，藉着這首歌發放正能量，呼籲大家愛護寵物丶不要棄養。她日前拍攝MV向超高難度挑戰，就是跟3隻寶貝愛犬一齊開工，但感覺非常溫馨。不過拍攝時發生了小插曲，「菠蘿」與「木耳」因爭寵而打交，令「木耳」心情受影響、悶悶不樂。至於「菠蘿」向來有音樂天賦，以前她彈琴，「菠蘿」會跟住叫，今次拍MV，一邊拍一邊播這首歌，「菠蘿」全程不停叫，非常投入。

林夏薇提到最近經常被人問家裏會否增添「新成員」？她說：「其實是有計劃的，不過最大考慮因素，是『新成員』能否跟三隻寶貝相處，所以事先要同三隻寶貝溝通好。而我近日亦帶『木耳』去學校上堂留宿、訓練，又嘗試帶『金豬』去同『新成員』相處一下，看看牠們能否好好共處，如果有好消息再同大家公布。」

林夏薇今年主演劇集《逆天奇案》與《七公主》有突破性演出，當中在《七公主》一場痛失愛貓的虐心爆喊戲，獲熱捧為《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」大熱人選。兩劇收視理想，近日在Yahoo及Google公布十大熱搜劇集名單中，都躋身十大位置，為她角逐視后打了強心針。

（即時娛樂）