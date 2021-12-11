陳柏宇紅館開騷 黎明驚喜現身爆金句︰這行呃呃𧨾𧨾就一世 (14:11)

陳柏宇（Jason）昨晚舉行首場紅館《Fight For》演唱會，以一身紅色大褸配兩對燈膽眼登場，唱出一曲《對得起自己》為個唱揭開序幕。熒幕隨後播出他的讀白，以漫畫貫穿其人生，並由3歲時曾入住兒童院講起。Jason換上黑西裝坐在牀上，重演小時候在兒童院的情節。

他感謝樂迷捧場︰「上次演唱會是2018年，這3年有很多轉變，大家經歷了很多不同的事。究竟何時可以除下口罩看演唱會？何時可以坐飛機去外國探望家人？這3年教曉我要面對無常，我們隨時也可能要面對失去，因此要時刻珍惜。做人除了要對得起自己，還要對得起你的愛人，以及愛你的人。是你們令我珍惜每次上台的機會，是你們令陳廣偉成為陳柏宇，沒有你，我什麼都不是。」

Jason請來Nowhere Boys及黎明任演出嘉賓。黎明驚喜現身，令全場尖叫。他搞笑稱呼Jason為師兄、讚Jason顧家，又自爆在後台等了個多小時才出場。黎明說︰「我在這行那麼耐，只要準時到，運氣就不好。我今晚原定9時半出場，我8時50分已到了，但現在已是10時20分。不關你事﹗我叫同事問問，人人都走了，最後有個人說我要多等40分鐘。」

雖然黎明多次強調此事與Jason無關，Jason仍向他致歉。黎明笑言︰「原本想唱《越夜越有機》，但卻變成《越夜越眼瞓》。這行就是這樣呃呃𧨾𧨾就一世。講老實說話是朋友，說真心話才是摯友。等個多小時都不要緊，我在後台聽到好的音質和聲音。本來想叫他努力、加油，但不用了，Jason已經好好，是一個好好的歌手。」

Jason太太符曉薇昨晚偕女兒Abigail捧場，江若琳與丈夫蕭唯展、布志綸圈中好友亦有現身。Jason的外公外婆、母親、舅父雖然在加拿大，亦有預先拍下片段為Jason打氣。

（即時娛樂）