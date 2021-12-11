造星IV｜梁祖堯組員變身「八婆」 鬥贏許廷鏗7個小矮人 (18:08)

梁祖堯B組全體10組員演唱《未知道》，眾女以枕頭砌出金魚等之前比賽用過的元素。（ViuTV網上視頻截圖）

梁祖堯B組成員Karen及Alice變身八婆演出「GTB」，成功擊敗許廷鏗A組的7個小矮人。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV《全民造星IV》昨晚播出第30集，繼續進行30強賽事。上集A組完成7個小矮人表演後，今集輪到B組出場，由Karen及Alice演出「GTB」。

導師梁祖堯想做關於女權的表演，於是想起「GTB」。他表示GTB是有錢、有地位、自覺高人一等，適當時又會得勢不饒人或扮可憐的高級女人。Karen排練時雖被親自落場指導的監製花姐（黃慧君）直指不夠八婆，但正式演出時表現突飛猛進，與Alice齊齊被評判拍爛手掌地讚好。鄭欣宜直言想加入一齊表演，又說很喜歡Karen的厭世樣，一副臭臉掌握得非常到位。馮允謙笑指Karen的臭臉更勝欣宜，余迪偉亦表示望見她們就想起欣宜。

5位評判最終給予4盞紅燈，判B組勝出，令A組的安希婷被淘汰出局。安希婷講感受時忍不住流淚，她坦言一個人照顧住兒子參加比賽，沒想過可比賽至此，已學到很多，很滿足。

下一輪比賽由許廷鏗A組Ika、Win Win、So Ching、Ashi、芯駖、穎蕎、超酸以音樂劇《This is me》，對戰梁祖堯B組全體10組員的《未知道》。許廷鏗邀請戲劇導師朱栢謙做指導，朱栢謙看完演出後讚這是A組表現最好的一次。B組演唱《未知道》時，用枕頭砌出金魚、屋仔、爬樓梯等之前比賽時用過的元素，《全民造星II》的參賽者阿左及已出局的參賽者也回來幫手。B組完成演出後，梁祖堯被感動到眼濕濕。

（即時娛樂）