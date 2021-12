next

組合Super Girls(SG)成員蔡明思(Jessica)前年嫁台灣老公陳冠(Steven),Jessica今日在社交平台宣布有喜,與丈夫將升呢做爸爸媽媽。

她說︰「除了感恩,就是感恩再感恩。這份珍貴的禮物來得太突然,只可以說一切都是緣分,在最好的時間安排最好的事情發生,不遲亦不早。熟悉我的人都知道組織一個圓滿的家庭是我人生中最重視的一件事,婚後也很想快快添一位成員,但原來沒有想像中容易;求神拜佛都做過了,身體也一直在調理,但緣分未到就是強求不了。失望過,也擔心過,好在上天終於聽到我的願望,賜給我最珍貴的禮物!我們全家人都很期待這個寶貝的到來,我也正在懷孕的蜜月期中,每天都心存感恩和喜悅!謝謝你選了我們做你的爸爸媽媽,就像你爸爸常常跟你說的一樣:我一定會愛爆你的!My baby is on the way﹗Yeahhhhhhhhhh﹗」

(即時娛樂)