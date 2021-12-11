歡樂滿東華︱JW姚焯菲打頭陣 汪明荃「九魚圖」銀紙畫拍賣籌款 (22:31)

籌款節目《歡樂滿東華2020》今晚在無綫電視城舉行，姚焯菲（Chantel）與王灝兒（JW）打頭陣獻唱《愛心灌溉》 ，林子祥與4位《聲夢傳奇》冼靖峰、張馳豪、林智樂及孫漢霖合唱《敢愛敢做》。汪明荃（阿姐）的「明荃之友會」跟往年一樣摺銀紙物品拍賣，今年摺名為《善心和樂荃如意》的九魚圖，底價68000元，阿姐希望投得九魚圖的善長事事如意。問目標善款多少？她說往年有20萬，籌得善款愈多愈好。

JW穿著性感服裝與Chantel合唱，JW說這條裙適合開場著，覺得幾靚，男友沒有說不准她著什麼，最重要過自己一關。Chantel在旁說自己不接受衣著性感，待大個女再算。她對於打頭陣演出有點緊張，綵排時有忘記歌詞。JW讚她叻女，表現好好。

林子祥（Lam）與4位《聲夢》男學員合唱，他說學員們唱得OK。姜濤日前在演唱會唱他的歌《分分鐘需要你》致敬，Lam認為年輕人唱老人家的歌都好，有機會都想聽對方唱。他將於明年3月在亞洲博覽館舉行演唱會，兒子林德信變票務部被朋友要求訂票，Lam笑言：「鬼叫佢係我個仔。」他指兒子屆時應該會上台，至於太太葉蒨文（Sally）則未知，他指Sally都餓了唱歌好耐，有時在家會唱，他們稍後會有演出。

（即時娛樂）