Anson Lo膺MAMA新人獎 榮耀歸MIRROR 明年試Rap歌 (12:41)

Anson Lo的《Megahit》成為叱咤專業推介冠軍歌，亦是他首支叱咤冠軍歌。（資料圖片/Ig圖片）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）在韓國樂壇盛事Mnet亞洲音樂大獎（MAMA），榮獲最佳亞洲新人獎（華語地區），衝出香港，網上旋即洗版成為熱話。

「教主」Anson Lo今年除了推出的個人歌曲《EGO》﹑《不可愛教主》和《Megahit》，擁數百萬爆破點擊外，主演的電視劇《大叔的愛》亦叫好叫座，再加上首部擔演的電影《假冒女團》，氣勢銳不可擋，人氣遍佈亞洲。

「教主」對獲獎感驚喜：「好多謝2021 MAMA頒發呢個殊榮畀我，超級開心同榮幸，能夠得到今次殊榮及登上2021 MAMA舞台，係我一直以來嘅夢想，今次獲得2021 MAMA認同，絕對係好surprise，而且亦好鼓舞，自己今年做過嘅嘢，得到唔同嘅人欣賞及支持，鼓勵到我嚟緊演藝路上繼續努力，畀觀眾睇到更多自己不同一面。」

Anson Lo亦感謝身邊支持他的觀眾及「神徒」（粉絲暱稱），他更將得到的榮譽，跟MIRROR好兄弟分享，他說：「希望大家會繼續支持我、支持MIRROR，冇MIRROR就唔會有Anson Lo存在，冇每位觀眾支持同留意，亦唔會有呢個獎誕生，所以呢個獎唔係屬於自己，係屬於每位觀眾、每位神徒，屬於MIRROR整隊，多謝你哋！」

問到「教主」會否對樂壇頒獎禮注下強心針？他大方表示：「唔可以咁比較，得到2021 MAMA殊榮真係好驚訝，其實今年每完成一個工作，都冇諗過會得到咁多認同，我對年底頒獎禮冇諗太多嘢，由出道至今都係隨緣心態，攞唔攞到獎唔係最重要嘅一環，反而覺得最重要係，能唔能夠畀觀眾睇到自己，擴闊自己接觸到嘅觀眾層面。」

回顧展2021年的發展，「教主」對自己表現尚算滿意，他說：「我畀自己表現滿意，係因為大膽咗，喺唔擅長、唔熟悉嘅工作範疇上，好短時間就可以適應，唔會再好似出道時候咁驚。」

提到新一年的工作方向，「教主」指自今年有演戲經驗後，希望可以嘗試更多不同角色，明年會花多些時間在電影及演戲方面，音樂路上亦會嘗試不同風格、MV風格，「教主」指對Rap愈來愈感興趣，他透露希望來年歌曲上會增加Rap的部分。

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（即時娛樂）