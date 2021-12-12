拳王｜許家傑地獄谷肌實錄曝光 孖李君妍打擂台險象環生 (13:18)

許家傑為拍《拳王》操到爆肌身形，而他更和李君妍在擂台對壘。（大會提供）

無綫台慶劇《拳王》前晚（10號）播完第14集後，姚子羚、黃子恆、許家傑、李君妍及衛志豪，開直播與觀眾互動。期間5人送拳王口罩套，姚子羚笑指如直播觀眾想獲得口罩套，必須留言「葉迎風好靚仔」，結果有網民筆誤「葉迎風最靚仔」，即被取消資格，子羚笑謂：「佢又未到最靚仔，我哋個劇好多靚仔㗎！」

前晚重頭戲是有「奸角專業戶」之稱的許家傑與李君妍的擂台戲，劇情講述許家傑飾演的拳王蔣繼昇，原本與駿風拳館學員之一的Kiko（李君妍飾）是情侶，由於阿昇一直醉心打拳冷落Kiko，2人分手收場！即將與正藍（張振朗飾）對壘的阿昇被加晴（蔡潔飾）騙上駿風拳館，因而泄露與Kiko的前情侶身分及2人分手原因，拳館眾人鼓勵Kiko與阿昇打擂台，以泄心頭之恨。

君妍說：「今次要記動作之餘，又要應付唔同情緒及喊戲。我收到劇本時已經忍唔住喊，同埋覺得好浪漫，拍嗰陣我都擔心畀手長腳長嘅家傑打親。」家傑聞言反擊：「反而係你NG時打中我，因為拍之前導演要君妍再歇斯底里啲，所以佢啲拳真係好似想攞我命。」

家傑在劇中操得極弗，腹肌清晰可見，麒麟臂亦甚為吸睛，原來他除了靠努力節食及重訓外，埋位前的地獄式谷肌集訓，亦是成功關鍵：「工作人員會陪我做好多訓練，好似掌上壓、飛膊、扯衫，幫助肌肉充血，咁樣可以令我手臂同腹部嘅線條更靚。」

（即時娛樂）