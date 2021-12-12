3首鏡仔作品成冠軍歌 黃偉文盼為花姐Solo歌填詞：我真正目標 (14:18)

黃偉文（Wyman）今年先後為MIRROR成員呂爵安（Edan）﹑姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）填詞，當中Edan的《E先生連環不幸事件》﹑姜濤《Master Class》和Anson Lo《Megahit》，先後成為叱咤「903專業推介」冠軍歌，成績斐然。

Wyman在社交網寫道：「本人今年有幸儲齊姜濤﹑Edan﹑Anson Lo嘅『個人第一首叱咤冠軍歌』，我想換禮物：花姐（黃慧君）第一首個人單曲填詞機會。呢個先係我嘅真正目標，#要三首no.1先換到㗎 #然後我驚花姐炒咗我。」Edan留言表示支持，Anson Lo留言嗌「想聽」，鄭秀文也搞笑稱「等聽」。

另外，有傳MIRROR將於明年7月在紅館舉行演唱會，網上流傳門票消息，貼了有關MIRROR演唱會資料，指MIRROR明年7月開騷，門票價錢待定，地點為紅館，公開發售則「有待公布」，該專頁還寫道：「Mirror 2022演唱會飛 剩餘少量 三月揀日子﹑五月出實體飛，七月睇得，盡量安排靚位置，可以聯絡我查詢。」不過MIRROR經理人花姐在Instagram限時動態，在該消息打上紅色大交叉，直指消息不正確。

（即時娛樂）