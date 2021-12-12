陳柏宇尾場個唱感觸落淚 自爆被囡囡拒絕親嘴 (15:40)

陳柏宇（Jason）一連兩場紅館演唱會，昨晚（11日）圓滿結束，姜皓文與太太、小肥、吳肇軒、「試當真」陳苡臻前往捧場。Jason太太符曉薇（Leanne）和女兒Abigail，帶埋燈牌到場支持，Abigail還大叫「爸爸」，Jason在台上揮手回應：「Hello，Abi！」個唱以不同主題串連人生故事，Jason唱到《逸後》時，兩度感觸落淚，以手抹眼淚及按住心口，沒法唱下去，只好向觀眾席遞咪。

擔任尾場嘉賓的方皓玟（小明），跟Jason合唱《All We Have is Now》。兩人細訴相識15年，懷念昔日一起唱K、睇戲、食炸雞的日子，轉眼間彼此已轉變好多，現在要為事業和下一代拼搏，但開始不捨子女長大，小明說：「我想惜爆我個仔個嘴，但他不畀。」

Jason也有同感，即場扮演被女兒拒絕親嘴：「她叫我『爸爸，不要這樣惜我這裏（嘴）』。」之後2人再合唱《假使世界原來不像你預期》。安歌時，Jason讓觀眾點唱，結果多唱10首歌，最後以《永久保存》作結。

騷後受訪，Jason表示尾場演出，減輕了緊張情緒，盡情發揮歌喉，連唱30幾首歌，覺得非常好玩。他又為激動落淚作出解釋：「故事裏講述有些人離開，那段時間，大家經歷好多離別，而且見到現在好多燈牌揮動，我就頂不住流淚。」提到舞台加入旋轉裝置，他笑稱專為自己這類懶人而設，讓他可站立唱歌，又可以滿足四面台觀眾。

談到天王黎明為他個唱首場任嘉賓「加持」，大讚他是好歌手，Jason連聲多謝：「他好好人，為演出等了很久，我希望將來向他還人情，期待再有機會再見他。」

提起他被囡囡拒絕親嘴，Jason感到有點傷心，但學會調整心理，要珍惜親子時光：「有得惜就惜，女兒慢慢成長變獨立，總會遇到這情况，所以工作以外，我盡量會陪家人，聖誕節都會約大班朋友過節，讓女兒跟其他小朋友玩。」

（即時娛樂）