炎明熹身體不適缺席活動 姚焯菲對新人獎信心不大 (17:27)

菊梓喬（Hana）、姚焯菲（Chantel）及一眾樂壇新人，今天（12日）到紅磡出席新城《新人大熱唱2021》。Chantel獲大批粉絲「小菲象」到場支持，當中以男粉絲為主，叫聲洪亮，先聲奪人；炎明熹（Gigi）則因身體不適缺席。

Chantel稱只知Gigi身體不適，需要休息，活動結束後會問候對方。問到Gigi是否積勞成疾？Chantel說：「不清楚她（Gigi）工作行程表，知她有失眠問題，但相信她能處理好。」

Chantel向來沒太大壓力，反而今天首次在其他歌手前唱歌有點緊張，不過見到很多粉絲支持，感動到想喊。問到對新人獎項可有信心？Chantel稱今年有很多很好的新人，競爭相當大，自己又未到很專業，所以信心不大，應該沒什麼機會。

Hana表示早兩日發燒，打針後已退燒，但仍有些氣管敏感和喉嚨發炎，故今天取消獻Sing，要爭取時間休息。談到與氣勢強勁的小師妹Chantel同場，Hana稱暫未有機會傾偈，但覺得對方很可愛，她說：「我們之前比較少接觸，但年尾大家會合作倒數騷，未知會否合唱，我當晚會表演輕快、激昂的歌曲，與平時唱慘情歌很不同，如要我跳舞都願意，現在什麼都要做，不能單一形象。」

（即時娛樂）