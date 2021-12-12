陳凱詠九展騷Serrini曾比特做嘉賓 AK壓軸現身掀高潮 (20:41)

陳凱詠（Jace）一連兩晚在九展Star Hall舉行《UNBORDERED》演唱會，昨晚（11日）舉行頭場，Serrini、曾比特和MIRROR副隊長江𤒹生（AK）擔任嘉賓。

Jace身穿紅色外套襯黑色迷你裙及黑絲襪，型格現身，又唱又跳《天生二品》揭開序幕，台下觀眾興奮高舉燈牌；接着她唱出《Sk8er Boi》，觀眾在Jace帶領下站起來，情緒高漲。她一口氣唱出多首英文歌後，Jace以性感造型獻唱《收聲多謝》，並與舞蹈員大跳熱舞，又坐地劈腿，全場尖叫。

Jace說：「上次個騷得400人，4個月之後來到Star Hall，多謝每位買飛入場的朋友。睇我個騷要有很大參與度，唱快歌時要站起來，身體要郁動和歡呼，你們已做得不錯；慢歌又要開電筒，揮動棒棒，一齊大合唱。我擔心自己搞氣氛不好，所以，以下大家一齊向『媽咪』跪拜吧。」

Serrini出場與Jace合唱《相對濕度》，Serrini表示認識Jace不算太久，但Jace指二人一見如故，Serrini笑言「咁假嘅！」Jace不感尷尬，還說：「我好仰慕你，想加入你的『邪教』。」

到曾比特（Mike）出場時，2人合唱《想正常》和《自以為》。Jace笑言不滿Mike經常稱她「師姐」，要Mike當場贖罪；Mike亦非常識做，學Jace大跳扭腰舞求原諒。接着Mike獨唱《我不如》，台下觀眾跟住唱，還大嗌encore。

當Jace唱完《沒有無緣無故的恨》之後說：「今（昨）晚我中學和大學同學都有來睇，他們聽過我唱以下這首歌，揀這首歌在這裏唱，因為大家以為陳凱詠很有自信，但其實不是，我小時候一直喜歡唱歌，但一直不敢跟人說 ，怕被人說我發明星夢，又說我唱不好聽，我小時候都覺得自己唱得不好，所以沒有參加任何歌唱比賽，亦沒有夾過band。直至中六被朋友迫才參加比賽，初賽攞住支咪，音樂一起已經好驚、好驚，但我講畀大家知，如果有夢想不敢開口說出來，覺得沒信心做得到，不要緊，我都經歷過，但只要給自己時間，慢慢學習、進步和重回信心，終有一日好似我會夢想成真。」

輪到壓軸出場的嘉賓AK現身，全場high爆，AK和Jace又唱又跳《隔離》及《曖 Tensions》；之後AK獨唱《金星女孩》，觀眾興奮到站起來，不停尖叫，氣氛高漲。

最後Jace換了牛仔裝襯tube top騷腹肌，連唱幾首歌，又教觀眾做動作，「二品官」（粉絲暱稱）聽話照做，並高舉手，場面壯觀。到encore環節，Jace換上貼身連身裙展示弗爆身形，並唱出《想突然》和成名作《隔離》。

（即時娛樂）