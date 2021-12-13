一夜夫妻120蚊｜鄧健泓石詠莉犯低級錯誤 首日挑戰失敗 (14:17)

鄧健泓和石詠莉因犯了低級錯誤，致首日挑戰失敗告終。（大會提供）

myTV SUPER原創真人騷《一夜夫妻120蚊》第3集，今日已於myTV SUPER上架，首回合挑戰接近尾聲，兩對夫妻都出現低級錯誤，以致首日挑戰失敗，隨即展開的第二日挑戰，改由人夫主導，究竟情勢能否逆轉？

上集開段順利的鄧健泓（Patrick）夫妻，2人計算車程油費，極度合拍，但踏入首天比賽的下半場，因Patrick無意中帶走老婆石詠莉（Sukie）飯盒而起爭執，面臨無晚飯可吃的Sukie更哭訴表示，拿走她的錢還可以，但帶走她的飯盒絕對不行。

急著要吃晚飯再開工的Sukie，深明「出外靠朋友」之道，立即嘗試找出電視城內的好友，終於得到好友仗義分她一碗飯，晚飯立即由原本的西蘭花雞胸，升級為叉燒飯，更向老公炫耀。

可惜即使當日最後能成功黐晚飯吃、黐車坐，還是不敵一整天開車油費，超支告終。另一邊廂的素人夫妻Why與阿宇，就因為晚上一同外出，犯下計漏回程車費這個低級錯誤而意外超支，與Patrick夫婦雙雙挑戰失敗。

120元生存挑戰進入第2日賽事，因為兩位人夫均收到神秘任務，需於第2日賽事中負責炮製晚飯，所以不用外出工作的Patrick與Sukie，選擇從深井家中，步行至深井市中心買食材，Sukie在不同地方格價後，Patrick更講價，說服賣菜姐姐收便宜一些，省了6元，準備回家炮製Sukie最愛吃的薄餅。

至於Why與阿宇，第2天則角色交換，Why外出工作，阿宇放假在家準備晚飯，但Why一個早上已用去30元，加上午餐、回程車費等開支，阿宇只能靠餘下幾十元預算完成神秘任務─炮製日本料理的指令。

（即時娛樂）