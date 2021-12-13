青春本我｜鍾柔美求學時曾遭欺凌 指Venus眼神駭人 (15:22)

無綫劇集《青春本我》昨晚（12日）播出第2集，昨晚劇情講述葉敏兒（鍾柔美飾）因為與馮樂詩（林沚羿飾）前度男友Eden（劉展霆飾）過從甚密，招惹對方妒忌，並同時因競選女學生長事宜，而慘受校園欺凌。

昨晚可算是鍾柔美（Yumi）Solo演出，被困課室的她高唱《傻人》，Yumi在劇集播出後直播時坦言，現實生活中亦曾遭受欺凌，並透露參與《聲夢傳奇》前性格較負面：「我經歷冇劇入面咁慘，只係都聽過啲唔好聽嘅說話。我之前又負面啲，會因為好少嘢諗好多嘢，又會收收埋埋咁。但自從參加《聲夢》識到呢班朋友，我就慢慢開心番。我細個都驚校園生活，可能之前啲人知我有參與表演，會亂諗我，所以呢個經歷都幫助到我投入（角色）。」

Yumi又感激蓮姐（林君蓮）為她創作了《傻人》，但亦忍不住笑指歌曲難度很高：「開頭收到首歌覺得好難，Range好闊，又好Dark咁。」蓮姐聞言即笑回：「我要作隻咁嘅歌畀我哋最開心嘅少女喎，我都好迷惘，心諗點寫好呢？」

在劇中打翻醋罈子的Venus，則被其他同場「聲夢」學員一致大讚演技好，尤其Venus妒火中燒的眼神，更令Yumi為之害怕，Yumi在直播期間「角色」上身，向著Venus搞笑謂：「你唔好用咁嘅眼神望住我，我真係會好驚，會驚你殺咗我。」與Eden有感情及分手戲的Venus笑指，順利完成拍攝全因與對方「唔認識」：「咁樣拍起上嚟可以冇乜戒心。」

（即時娛樂）