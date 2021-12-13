搵鬼去電視城｜徐文浩深宵闖電視城後樓梯 聞哀怨女聲唱粵曲 (15:12)

徐文浩手持的靈探機到了某轉角位，忽然大有反應，長期處於「爆表」狀態。（大會提供）

無綫J2台實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，由王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文，輪流擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

今晚負責出征的「探靈勇者」分別是俆文浩（Fred）及黃翠瑩（Verena），二人伙「靈異顧問」徐加晴於深宵時分，直搗電視城一號樓梯，以及廣播大樓的升降機。負責走訪一號樓梯間的Fred，在該處先後發現多種異象，除了低層當眼處貼有「觀音菩薩符」，又在牆壁上發現離奇水漬印及刮痕。

更驚人的是，Fred手持的靈探機到了某轉角位，忽然大有反應，長期處於「爆表」狀態；之後「靈界對講機」即傳出一把哀怨女聲，並獻唱著類似粵曲的曲目，令人毛骨悚然。

負責到升降機探靈的Verena，則分享了身邊朋友的真人真事恐怖傳說，主要內容是其友人乘坐升降機期間，竟在無人的升降機內，聽到背後有人著她「唔該借借」，相當駭人。Verena還應製作組要求，拿著紙紮公仔與升降機內的小朋友靈體大玩「尋寶」遊戲，不知是巧合還是異象，Verena最終根據小朋友靈體給予的指示，成功尋獲另一個紙紮公仔，過程驚險刺激。

（即時娛樂）