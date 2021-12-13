C AllStar孖Nowhere Boys惺惺相惜 玩Live互笠高帽 (17:32)

C AllStar全新專輯《人類世》內的新歌《北極熊的遺言》，是成員陳健安首次為C AllStar擔任歌曲監製的作品，他邀請了Nowhere Boys擔任編曲工作，而Nowhere Boys在九展舉行演唱會，亦邀請陳健安擔任其中一場嘉賓。

因為《北》結緣，C AllStar籌備製作studio live，決定約Nowhere Boys一齊玩，當日獻唱了C AllStar的《北》，以及Nowhere Boys的《我在》。9個男生迫爆錄音室，Nowhere Boys主音Van（陳維諾）當日收到陳健安邀請，幫忙為歌曲編曲時，既開心但又迷惘，他解釋：「今次合作好開心，但安仔當日畀個demo我哋聽時，佢已經彈晒所有音樂，究竟佢搵我哋做咩呢？但呢個做法好好，畀咗一個好好嘅方向我哋，加埋我哋結他手阿Ken嘅音樂效果，令成首歌感覺再凍啲！」

陳健安則補充：「今次係我第一次幫C AllStar監製歌曲，對自己嘅決定會好猶疑，但Nowhere Boys畀我好多信心。」為提升歌曲「凍」的感覺，收藏不少古董級音樂器材的結他手阿Ken，在編曲時法寶盡出，Van更踢爆他錄完結他solo時忍不住口說：「今次光宗耀祖呀！」

今次兩隊組合除了合奏《北》，還獻唱了《我在》，Van說：「要多謝C AllStar，為《我在》呢首歌配上佢哋獨有嘅和音，好似有4個天使喺我隔籬唱歌，因為首歌本身好Rock，冇諗過可以變成咁，原來C AllStar都可以好搖滾。」

（即時娛樂）