YouTube香港十大熱門音樂影片 MIRROR佔7席 呂爵安包辦冠季軍 (18:50)

「YouTube香港2021年度十大熱門音樂影片」今日出爐，MIRROR佔了7席，其餘3席分別是姚焯菲、張天賦和MC $oHo & KidNey Featuring: Kayan9896。（資料圖片/Ig圖片）

「YouTube香港2021年度十大熱門音樂影片」今天（13日）出爐，統計在2021年1月至11月期間，歌手或創作者發行的音樂影片所得觀看次數，不包含海外及付費廣告觀看次數。

去年韓國組合Blackpink和防彈少年團（BTS）都有作品躋身香港區十大熱門音樂影片中，不過今年形勢有變，在十大名單中，全由香港歌手及作品包辦，兼全屬廣東歌，當中人氣男團MIRROR佔了7席，認真厲害。

十大名單中，剛奪Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）最佳亞洲新人獎（華語地區）的盧瀚霆（Anson Lo）佔2席，包括第4位《不可愛教主》及第10位的《Megahit》；MIRROR人氣王姜濤亦佔2席，包括第2位的《Dear My Friend,》及第7位的《Master Class》；呂爵安（Edan）最厲害，三甲中佔2席，包括第1位《E先生連環不幸事件》及第3位《小諧星》。其餘3首，分別是第6位、在《聲夢傳奇》第8集演繹《戀愛預告》的姚焯菲；第8位是MC $oHo & KidNey Featuring: Kayan9896《係咁先啦》；第9位是張天賦《反對無效》。

至於「YouTube香港2021年度十大熱門創作者」，頭三甲分別是《試當真》、《解密工作室》及《健康旦》；「十大人氣創作者」，頭三甲分別是米紙、Anson Lo及ChillGOOD TV。

（即時娛樂）