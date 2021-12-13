方力申怕尷尬唔敢去Speed Dating 自爆已刪交友App (19:48)

方力申（小方）今天以學長身分出席「香港運動員就業及教育計劃」活動。小方透露身為3名香港運動員「子女」的導師，他將自己走過的冤枉路告訴他們，希望不要重蹈覆轍，他說：「他們專注運動，始終欠缺社交技巧和人脈，稍後會有個工作配對，如果他們有興趣加入娛樂圈發展，我都可以幫手鋪路，我最喜歡幫人。」

說到聖誕節，問小方會否幫自己做戀人配對？小方自爆有朋友邀請他出席Speed Dating，他說：「有兩個價，一種是680元任飲，另一種是380元得一杯飲品，幸好沒去，聽去了的朋友說，男士年齡層由30至60多歲。其實我沒勇氣去，怕尷尬，又怕沒人理我。」

他又透露連之前玩的交友App也刪除，因為要用身分證驗證，他嘆氣說：「實體又不敢玩，今年都要過Lonely Christmas！我不是想做鑽石王老五，亦知自己已到適婚年齡，唯有在私人派對上，看有沒有合適可發展的對象。」

問他會否找「金牌媒人」林盛斌（Bob）幫手？他說：「跟他是兄弟才說，他太惜我，太熱情，吃不消。每次見到女仔都提我個名，令人誤會我Date過很多女仔，形象受損，已經街知巷聞。其實他從未介紹過女仔給我。（想脫單？）都被問了5年，可想而知我做人幾認真，但亦算是失敗，可能我欠主動，但說出來連熟朋友也不相信，但我可以發誓，現在仍是單身。」

（即時娛樂）