呂布情傾貂蟬｜汪明荃睇完嗌感動 王志良抱恙演出 謝幕流男兒淚 (21:35)

由資深傳媒人彭美施擔任出品人兼總策劃，粵劇界新貴王志良與林穎施演出的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，昨晚假西九文化區戲曲中心大劇院開鑼。王志良與林穎施全晚表現落力，即使王志良之前排練受傷及感冒聲沙，但在武場功架，尤其試馬一幕凌空翻騰及高台落地一字馬亦揮灑自如，台下觀眾睇到膽戰心驚之餘，也不斷拍手支持。至於林穎施不但唱功了得，舞蹈編排亦唯美情深，最後一幕「惜別」，令不少觀眾感動！

謝幕時，擔任藝術指導的羅家英與太太汪明荃（阿姐）亦有上台，阿姐說：「我就睇得好感動，更加佩服製作人施姐（彭美施）有這樣大的勇氣，我代表業界多謝你。」家英哥亦表示：「代表八和多謝你！」家英哥又說自己只是略盡綿力指導，「他們已經很好，當然可以更有進步，志良的試馬功架，現在已是數一數二做得到，當然我也做到，不過我老了，就由他來做」。

製作人施姐則說：「我自己好滿意今晚製作，令我最感動是王志良，他之前腳已受傷，但依然堅持做高難度動作，演出前更因感冒沙聲，他已盡力，他很有演員道德，也感謝觀眾包容，病，冇人想，他真的很用心演出。」台下即報以如雷的掌聲。王志良不禁流下男兒淚，他哽咽表示：「我覺得對唔住團隊和觀眾，大家睇戲應該睇得開開心心，但我就唔爭氣，多謝觀眾包容我。兩星期前拉傷筋，想唔到昨日（11日）更聲沙了，可能好大壓力，希望下次我要演得更好報答觀眾。」林穎施則指在舞台上感受到觀眾好多愛包圍他們，更說志良的用心努力有目共睹，故期待明年2月26日及27日兩場演出。

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（即時娛樂）