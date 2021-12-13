胡鴻鈞不排除與蔡思貝關係再上一層樓：冇嘢係冇可能 (22:12)

胡鴻鈞（Hubert）近年事業發展理想，去年於《勁歌金曲頒獎典禮》首奪「最受歡迎男歌星」，在新版《十月初五的月光》又獲派演出經典角色「初哥哥」。雖然他為演好「初哥哥」一角，付出不少心機及時間，仍難免被外界將他與舊版的張智霖比較，有人說他將《降魔的》中「石敢當」的形象毀於一旦；也有人覺得無綫似害他多過捧他，替他感到無辜。胡鴻鈞本人卻看得很開，並不覺得無奈，因在過程中有很多得着，「結果當然都重要，但我無法控制別人想法，不過正、負面的聲音我都會接受。（是否慘過「初哥哥」有口難言？）又未至於，我都收到不少行內前輩鼓勵，對我來說已心滿意足」。不過，入行已11年的胡鴻鈞，坦言面對負評仍會有情緒，但他會以正面心態去消化，「當然我現時的心臟強大了，識得去接受這些聲音。亦明白無可能令全世界人都喜歡你，但要學識從不喜歡你的人的聲音中，令自己進步」。

至於感情方面，胡鴻鈞跟視后蔡思貝的緋聞傳足兩年，早前他舉行演唱會，對方更儼如「女主人」睇足兩場騷；胡鴻鈞以「很好的朋友」稱呼蔡思貝，「她亦是心靈上互相扶持的戰友，我們的話題已不再只是吃喝玩樂，會深入探討如何做一個演員、好歌手和做人，在事業上更加有拼勁和熱血，當對方遇到挫折時，我們絕對會互相鼓勵。我都很開心對方是一個可傾訴的對象」。至於二人關係可有機會再上一層樓？他坦言不排除：「冇嘢係冇可能！感情都是隨心隨緣，始終大家現時事業放第一位，但也難保傾事業傾出情來。」對於女方緋聞多多，胡鴻鈞為蔡思貝護航，指對方自小在外國長大，受西方文化影響較熱情才讓人誤解，現已學會調整，「她真的是一部發電機，因她永遠都充滿力量，有她在一定不會有冷場，她也會將這股力量應用在工作上，有種領導能力」。

談到婚姻這個課題，胡鴻鈞坦言身邊不少同齡朋友已成家立室，有時亦令他想到此課題，「我希望將來是一個有擔帶、能頂天立地撐起頭家的男人，有能力令另一半想做就做，不想做也可在家湊小朋友。事業有成之餘，亦識得維繫一段婚姻，這不容易的」。問到心目中的太太要具備什麼條件？胡鴻鈞說：「要很欣賞我、崇拜我，要認同我各方面能力，心地善良，聰明但不可以狡猾及有心計，還要孝順和喜歡小朋友。」至於緋聞女友蔡思貝是否符合做「胡太」的條件，胡鴻鈞稱：「她經常批評我，但我都知她是想我進步，可能我要再努力一點。」

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（即時娛樂）