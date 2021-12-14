造星IV｜25強分5組再對決 導師許廷鏗梁祖堯功成身退 (00:35)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨晚（13日）播出一集，繼續進行30強賽事。上集許廷鏗的A組派出Ika（廖芷嘉）、Win Win（楊安妮）、So Ching（蘇芷晴）、Ashi（曾善婷）、李芯駖、ZIVA（穎蕎）、超酸（陳昭煊）以音樂劇《This is me》演出；梁祖堯的B組則10位成員全員出動演唱《未知道》，成員包括Alice（許寶恆）、Gao（沈貞巧）、Ivy So（蘇雅琳）、Karen（余嘉熙） 、WINKA（陳泳伽）、方方（方芷欣）、馬欣（馬彩欣）、東東（郭東彩）、暐翹（林暐翹）和何榛綦。今集宣布賽果，結果評判余迪偉、馮允謙、鄭欣宜及梁釗峰揀選A組，只有黃修平選B組，所以被列入B組「死亡名單」的Karen被淘汰，暐翹成為下個「死亡名單」。曾表示很喜歡Karen的欣宜，之後跟梁釗峰也質疑自己有否揀錯，感失落的她獲節目監製花姐（黃慧君）前來安慰，欣宜又再忍不住落淚。雖然Karen無緣躋身25強，但馮允謙與梁釗峰特意到後台向她送上鼓勵。

經過之前4輪小組對決，來到A組及B組最後一個表演項目，A組20位成員全員演出畢業作《無力也請相信》，獻唱導師許廷鏗的歌曲《無力感》，由CK（黃斯琪）改編，成員包括夏子涓、Ika、Day（許軼）、穎蕎、Kinki（盧芷韻）、Marf（邱彥筒）、Tengie（區廷筠）、阿蛋（黃詠霖）、超酸、芯駖、So Ching、希婷（安希婷）、Ada仔（姜咏鑫）、VAL（趙展彤）、Ashi、Yoyo（葛綽瑤）、Candy（王家晴）、CK、Win Win及Ariel（曾家瑩），她們的演出獲評判余迪偉讚演出完整，但鄭欣宜就批評成員在唱方面有點失準。

至於B組演出《One Night Only》，由Gao帶領方方、馬欣、東東、暐翹、Alice及榛綦騷舞功，當她們完成演出，評判梁釗峰表示：「我想自己爆煙花！」鄭欣宜更再次被感動到喊，連黃修平也說《狂舞派》要一路拍落去。最後，B組炸爆舞台的演出獲5位評判一齊投選，故A組列入「黑亡名單」的Ashi被淘汰。今個回合亦已結束，B組取得3勝，25強誕生，被淘汰的有東東、Ika、希婷、Karen及Ashi，而許廷鏗與梁祖堯兩位導師亦功成身退。

25強賽事有新賽制，不再分A組及B組，25位參賽者經抽籤，每5人一組，亦會有新導師及新評判。至於5組的成員，包括第一組成員芯駖、CK、Marf、Ivy So及穎蕎；第二組成員Kinki、Day、馬欣So Ching及Ariel；第三組成員方方、Gao、Alice、阿蛋及子涓；第四組成員Candy、暐翹、WINKA、Yoyo及Tengie；第五組成員榛綦、Ada仔、VAL、超酸及Win Win。

（即時娛樂）