15歲魔童一個留言 惹內地網民不滿 袁詠儀微博發文：我們一家愛國愛港 (11:57)

張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）婚後育有兒子張慕童（魔童），不經不覺魔童已經15歲，昨天（13日）魔童在Instagram的限時動態，跟網民玩「你問我答」，有網民問他身高，他答5呎10吋；有網民問他是否單身，他表示自己單身；

期間有網民問他："Are You in China now？"魔童則答對方："No not right now"，並配了一張早前在香港影的照片，意指自己身在香港，此事惹來內地網民熱議及不滿，並在袁詠儀的微博留言。

身為母親的靚靚夤夜在微博澄清，她寫道：「思來想後，還是想由我來做出一些澄清與交代。關於張慕童在社交平台因為英語用語上，失言造成了誤解，我們及時發現並立刻進行了糾正，亦對他反復強調了正確嚴謹的用詞，不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評，我們也已從這次事情意識到問題所在，就是我們疏於規範他不嚴謹的表達，這實在是我倆作為父母之過。

今日我想同大家坦誠的是，有些話需要解釋，有些態度從來無需解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音，這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事，不會做的一定不會做。承蒙厚愛，感謝大家的包容與掛念。」

（即時娛樂）