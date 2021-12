15歲魔童一個留言 惹內地網民不滿 袁詠儀微博發文：我們一家愛國愛港 (11:57)

張智霖(Chilam)和袁詠儀(靚靚)婚後育有兒子張慕童(魔童),不經不覺魔童已經15歲,昨天(13日)魔童在Instagram的限時動態,跟網民玩「你問我答」,有網民問他身高,他答5呎10吋;有網民問他是否單身,他表示自己單身;

期間有網民問他:"Are You in China now?"魔童則答對方:"No not right now",並配了一張早前在香港影的照片,意指自己身在香港,此事惹來內地網民熱議及不滿,並在袁詠儀的微博留言。

身為母親的靚靚夤夜在微博澄清,她寫道:「思來想後,還是想由我來做出一些澄清與交代。關於張慕童在社交平台因為英語用語上,失言造成了誤解,我們及時發現並立刻進行了糾正,亦對他反復強調了正確嚴謹的用詞,不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評,我們也已從這次事情意識到問題所在,就是我們疏於規範他不嚴謹的表達,這實在是我倆作為父母之過。

今日我想同大家坦誠的是,有些話需要解釋,有些態度從來無需解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音,這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港,支持一個中國,這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事,不會做的一定不會做。承蒙厚愛,感謝大家的包容與掛念。」

