拳王｜張振朗克服畏高玩滑翔傘 「聾耳陳」上身玩自導自演 (15:12)

無綫台慶劇《拳王》今晚（14日）將有兩大重頭場面！先是加晴（蔡潔飾）將「左擁右抱」正藍（張振朗飾）及Danny（朱敏瀚飾）倒頭大睡，令三角戀添耐人尋味。另外，加晴還會「要脅」正藍，要求正藍玩滑翔傘，是幕可算是《拳王》感動位，正藍在天際翱翔之際，不但會想起昔日與嫲嫲（羅蘭飾）及哥哥正曦（譚俊彥飾）點滴，加晴會點醒正藍，嫲嫲遺願是希望他多留意身邊美好事物。

滑翔傘一幕動用了大量人力物力及時間拍攝，由於需配合天時地利，偏偏拍攝當日天氣不似預期般大風，結果台前幕後在現場等了5個多小時，振朗才能順利起飛。本身畏高的振朗，是次為了「海正藍」這個角色，而豁出去玩滑翔傘。

根據現場觀察，振朗起飛前表現煎熬，除了不斷向現場工作人員了解滑翔須知外，又做熱身運動及「強顏歡笑」，為自己打氣及緩和氣氛。到了起飛前夕，振朗閉眼平復情緒，全程陪伴在側的蔡潔，則向振朗嗌「加油」及送抱。

除了天氣不似預期，振朗是次處男滑翔還有另一阻滯，他說：「咁啱陪我飛嗰個教練，都係第一次兩個人飛，咁起飛咗之後，佢就不斷提醒我應該點做，同埋用對講機同伙伴溝通以策安全。其實我一飛出去，就要做戲㗎嘛，而且場戲仲要都幾多情緒轉換，我惟有『聾耳陳』上身扮乜都聽唔到，諗番都好搞笑。」

（即時娛樂）