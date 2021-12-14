田豪祖3寶Channel登YouTube榜：世界好大 繼續拾級前進 (15:25)

昨日YouTube香港公布2021年度影片，其中「十大熱門創作者」與「十大人氣創作者」，於今年中才正式成立的「田豪祖3寶Channel」皆上榜，在「十大熱門創作者」排第10，而「十大人氣創作者」排第4位。由前港台節目主持曾志豪、貴花田與王耀祖組成的「田豪祖3寶Channel」，目前有8.5萬位訂閱者，在短短5個多月時間，觀看次數逾850多萬。

曾志豪、貴花田與王耀祖曾在港台主持王牌節目《瘋Show快活人》，今年6月曾志豪與貴花田「被」離開，拍檔王耀祖共同進退跟隊離開。曾志豪跟家人移居台灣，但他們未各散東西，實行香港與台灣連線直播繼續做節目。

王耀祖對獲獎回應《明報》稱覺得這是香港人的勵志故事，今年6月豪仔與貴花田被炒後，他們是玩玩下開Live，想不到很多人訂閱，瀏覽數字很高，經過5個多月到現在獲兩大獎項，其實他們事前不知道會有獎的。他說：「過去2年大家也過得不容易，日子艱難但原來繼續前行就真係有路行。以前有人話『關一扇門 開一扇窗』，疫情下我覺得是被封了關但另來是打開了另一個世界的關口。

現在支持我們的『寶粉』會跟我們去做慈善，我們有品牌並推出產品又有很多商戶合作，這是沒有想過但現實發生了。自己畀心機是有回報的，好人有好報！」

貴花田稱過往在電台也有內部調查十大節目或十大DJ等，《瘋Show快活人》每年也獲獎，但不可以公布。想不到離開電台後，「田豪祖3寶」獲得全港認同的獎項，給最大的肯定，他們會更努力以答謝支持。他們又在FB公布喜訊，寫道：「世界好大，我哋會繼續拾級前進！」

今次YouTube香港公布4項「十大」中，有解釋「熱門創作者」與「人氣創作者」的定義，前者是統計在2021年1月至11月期間於香港獲得的訂閱人數。不包含YouTube Shorts創作者、唱片公司/ 歌手/ 音樂家/ 樂團等演出官方頻道、品牌、傳媒、或以兒童為受眾的頻道。至於「人氣創作者」是統計在2021年1月至11月期間於香港獲得的訂閱人數，較去年同期增長200%或以上。

（即時娛樂）