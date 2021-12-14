麻雀鬥室三決一｜吳若希成「不受歡迎人物」 伍詠薇被新穎麻將遊戲考起 (16:21)

由薛家燕擔任「話事人」的無綫遊戲節目《麻雀鬥室三決一》，昨晚（13日）播出第6集。上星期播出的第5集，第三輪出戰的麻將高手藝人有吳業坤（坤哥）、王灝兒（JW）、劉浩龍（師兄）及郭偉亮（Eric Kwok），4位嘉賓分別伙拍「四大護法」周奕瑋（Jarvis）、戴祖儀、鄭衍峰及吳若希（Jinny）。

由於Eric在第5集包尾，昨晚播出一集甫開始即獲重選「護法」特權，Eric表示要遠離Jinny，師兄聞言笑稱：「我幫你頂咗佢！」自Eric「告別」Jinny後，連視線亦不願接觸女方，眾人提議：「要搵一集請番晒所有畀吳若希剋死過嘅人嚟打麻將。」令Jinny啼笑皆非。

獲Jinny「眷顧」的師兄，麻將運果然不如上一集，就連坐在附近的坤哥及Jarvis亦受到「若希黑氣」波及、慘中「盲打」詛咒，每次抽卡均幾乎抽中「打盲牌」，坤哥3度戴上節目組特製的「黑超」，遭連環狂窒，坤哥在麻將枱上連番出錯，不但打錯牌，更在重要關頭「走雞」。

雖然坤哥表現遴迍，但仍能與JW及師兄躋身最後環節，與有超過30年牌齡的高手Byron打牌。本身是麻將館話事人的Byron，除了大談「弱家有樣睇」，實力超凡的他，更令3位應戰藝人陷於苦戰，打足4個回合才分出勝負，最終贏家為JW。

今晚（14日）播出一集，嘉賓則為伍詠薇（伍姑娘）、丁子朗、孔德賢及羅天宇，伍姑娘戰意及戰鬥力強勁，最弱的則為反應略遜一籌的羅天宇！

出名玩得的伍姑娘，甫開始即拉着同樣玩得的林盛斌當護法，又叫家燕姐表演「彈跳」，嚇得家燕姐花容失色。雖然伍姑娘氣勢如虹，但由於製作組設計的麻將遊戲相當Tricky，強如伍姑娘亦未能掌握箇中節奏；被遊戲規則搞到暈頭轉向的伍姑娘一度投降說：「我要返老人院，我唔玩喇！」

（即時娛樂）