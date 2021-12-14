戀講嘢｜「A0男」孖素人嘉賓共用汗巾惹反感 193：有少少惡心 (17:20)

ViuTV節目《晚吹─戀講嘢》由ERROR成員郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持。

在今晚（14日）播出的第17集，節目邀請到20歲學生Carina，分享她如何在錯的時間遇上對的人。Carina在交友App結識「A0男」A君，2人甫見面一次後即約行山，途中A君借機拖手拉近距離，但Carina沒有拒絕對方，讓女主持好奇為何容許男方第2次見面，便有身體接觸。193透露自己追女仔時，最喜歡露營，因為可以共處兩日一夜增進感情；浩南及Helen爆料指193喜歡在露營時與異性用同一個杯喝熱朱古力。

Carina分享與A君的第2次行山經驗，Carina提及與A君共用汗巾擦汗，即場引起3位女主持反感。當被問到是否有被男方的體味吸引，Carina大方承認自己被對方男人味吸引。193表示：「有少少惡心。」行山後，A君更建議Carina回他的家休息，暗示想有下文，可惜女方拒赴A君家。

Carina更向對方坦白自己移民外國，隨即被斷絕聯絡。4位主持批評素人嘉賓為何沒提早告知男方她會移民，Ashina更指Carina當初不應約A君見面，明知無結果就不應給對方希望。

（即時娛樂）