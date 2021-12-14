G風暴｜蘭桂坊取景遇酒客挑釁 鄭嘉穎爆粗理論 (21:30)

鄭嘉穎跟太太陳凱琳婚後育有兩個寶貝兒子，為了陪伴家人，嘉穎甘願暫時放棄北上搵銀機會，「這兩年是我最開心的日子，人生很圓滿，錢掙少了不會遺憾，若錯過陪家人，將來走的時候會遺憾」。雖然做了暖男爸爸，但嘉穎仍然有火爆的時候，早前他拍攝電影《G風暴》，在蘭桂坊取景時卻發生小插曲，「這場戲在疫情前拍攝，起初有些酒客圍觀八卦，後來以英文粗口挑釁，我以英文跟他理論，火起來爆粗，武師上前㩒住我，我都不想影響拍攝」。現在回想事件，他自覺衝動及不對，會經一事，長一智，「幾十歲仲有火，奇不奇怪？哈哈！之前未遇過這些事，假如下次遇到，應該用聰明做法，行開一邊，不要捲入無聊的事」。

嘉穎自覺性格已改變不少，但關乎小孩安全和駕車，偶爾也會躁一點，但為免樹立壞榜樣，會盡量收斂，「有次揸車接放學，有架車切線不打燈，我說『打燈啦』，大仔立即跟我講，我驚呀，以後說話都小心」。現在仔細老婆嫰，嘉穎笑說除功夫片和三級片，希望可以在演戲上多作嘗試，「近4年我主力拍電影，表現未合格，未有代表作，學杜琪峯話齋，一日未離開賭枱仲有機會，退休才是派彩，起碼做到無遺憾」。

雖然嘉穎當年以歌手身分出道，但他笑言回歸樂壇發展機會不大，現在只會在家開演唱會，日日唱兒歌《Baby Shark》。

（即時娛樂）