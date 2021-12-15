造星IV｜MIRROR ERROR成員做導師 AK組失準暫最低分 (00:30)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨晚（14日）播出一集，進行最後分組賽，25位參賽者爭奪20強殺入總決賽。今次第5回合不再分A組及B組，重新洗牌後分成5組進行對決，出場次序由她們的導師抽籤決定，成績最差的兩組，第4名會淘汰2位成員，包尾一組則會淘汰3位成員，由評判及導師開會決定。今次擔任評判的，是之前擔任導師的許廷鏗與梁祖堯，還有節目監製花姐（黃慧君）及女團經理人戴穎（Wing）。至於5組的新導師是MIRROR的Lokman（楊樂文）、Anson Kong（江𤒹生，AK）、Jer（柳應廷），以及ERROR兩位成員肥仔（梁業）與何啟華（Dee）。

首先由Lokman抽出打頭陣演出的，是由肥仔擔任導師的「肥仔組」，成員包括Candy（王家晴）、暐翹（林暐翹）、WINKA（陳泳伽）、Yoyo（葛綽瑤）及Tengie（區廷筠）。由於5人中夾集了之前A組及B組成員，大家要重新適應，需要時間磨合。原本她們經過開會後決定演出項目，後來經導師肥仔提出意見，最終獲成員通過以跳唱演出《NoBody笨珠》。演出時，5人包到冚出場，後來齊齊脫去外套，以性感造型現身又唱又跳。完成演出，花姐讚Candy唱歌有進步，令Candy感動落淚；花姐又指是次演出，Yoyo是最好一個；之後，花姐卻說對Tengie感失望，因為她好像未能投入。最後「肥仔組」獲4位評判給294.4分。事後，Tengie解釋自己不太想演出此項目，但見到其他組員做，免影響士氣，自己也照做。

接着，肥仔抽出「AK組」第2隊出場，成員包括李芯駖、CK（黃斯琪）、Marf（邱彥筒）、Ivy So（蘇雅琳）及ZIVA（穎蕎），表演項目是由CK創作的原創歌《I Don't Need That？》。這個陣容賽前獲看好，可能評判對她們的要求較高，結果令人失望，連AK在後台也說她們表現不穩定。梁祖堯先批評甚少跳唱經驗的Ivy So，唱歌未夠信心，但跳舞有進步。許廷鏗批評「AK組」似在綵排，最大問題是他看到誰跟誰有交流，誰跟誰沒有交流，這樣會直接影響表演。花姐狠批這組很散，又稱如果有成員唱歌或跳舞不好，其他人可以幫忙，發揮團體精神，可惜她們沒有這樣做；她更直指CK由最初比賽至現在都是流於表面，扮型，需要改善；不過，花姐也有讚芯駖及Marf。結果，「AK組」只得248分，暫時最低分。事後，Ivy So與CK爆喊，自責影響「AK組」表現。

（即時娛樂）