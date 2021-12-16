造星IV｜Day嚴重失誤 「Dee組」暫最低分 許廷鏗失望：我好嬲 (00:20)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨晚（15日）播出一集，繼續進行最後分組賽，25位參賽者爭奪20強殺入總決賽。前晚一集肥仔（梁業）擔任導師的「肥仔組」與Anson Kong（江𤒹生，AK）做導師的「AK組」先後完成演出，前者有294.4分，後者則有248分；今集先由何啟華（Dee）帶領的「Dee組」出場，成員有Ariel（曾家瑩）、Kinki（盧芷韻）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）及馬欣（馬彩欣），她們的演出項目是包含唱歌、跳舞及rap元素的《黑天鵝》。5位成員起初向導師Dee說出這個演出項目時，Dee聞言已擰晒頭，覺得很棘手，更一度戲言嗌不做導師；不過，他沒有推翻組員的意見，更表示自己不想太主宰組員的演出，所以他只會從旁協肋，糾正她們的能力；又稱希望組員做一個對得住自己的表演，不需要跟其他人比較。臨出場前，Dee為成員打氣，希望大家享受每一分鐘、每一秒，因為這個表演可能有今生，無來世。

「Dee組」5位成員以性感黑Look出場，可惜成員甚多失誤，當中被視為大熱的Day更出現嚴重失誤，唱rap時竟甩嘴，令評判許廷鏗看到皺眉，亦一度嬲得拍枱。她們完成演出，自知不理想，均露出失落表情，連後台的導師Dee也露出失望表情。另一評判梁祖堯問Day為何出現一些失誤，Day解釋因自己填的rap詞於演出前兩日才完成，所以不太熟，臨場又加了手部動作，上衣也穿得不太舒服。

許廷鏗直認對「Dee組」感失望：「我好嬲，我諗緊嬲乜，我嬲係大家各自做到嘅嘢，但出嚟同我預想有距離。」他承認可能自己將標準提到很高，但理性告訴自己要很高，不應他跟大家熟而降低。他更點名批評Day：「我知你依家好崩潰，因為先頭個失誤。但你講嘅理由唔係理由，係藉口，因為份詞大部分係你寫！你要記住呢一次經驗。」Day聞言落淚。許廷鏗又點出So Ching演出用力過度，但讚馬欣的歌聲。之後，許廷鏗說自己是恨鐵不成鋼，並提出退堂商議分數。結果，「Dee組」獲236.6分，暫時成為最低分一組，亦代表「肥仔組」5位成員已順利躋身總決賽。

Day返後台時自責其表現拖累其他組員，哭成淚人。Dee以自己當年都是30強止步，現在都可以成為明星鼓勵她們。至於另外3位導師AK、Lokman（楊樂文）及Jer（柳應廷）似不滿評判給的分數，其中AK更表示不接受自己一組的分數。

（即時娛樂）