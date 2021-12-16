逃獄兄弟2｜吳卓羲挑戰監獄勢力 200磅張建聲打到氣喘 (16:03)

譚耀文、張繼聰、吳卓羲、張建聲、栢天男、黃德斌、泰臣等聯手演出的電影《逃獄兄弟2》，將於明年1月13日上映。《逃獄兄弟》年初上映時反應理想，更入圍第20屆紐約亞洲電影節，電影公司火速投資7位數重新搭建監獄開拍續集。《逃獄兄弟2》除原班人馬逃獄四兄弟及獄長黃德斌外，還加入吳卓羲令監獄再起風雲。電影公司今日公開預告片，披露更多劇情內容。

吳卓羲飾演的「賀俊」由青年才俊淪為階下囚，向來高高在上的他於獄中繼續意氣風發，自言是不會跟人規矩的那種人。他除了與獄中老大「滾筒」（譚耀文飾）在飯堂抗衡，還與張建聲飾演的「刀疤」硬碰硬，展開多場埋身激鬥。張建聲在其中一場廚房戲中以鐵煲重擊吳卓羲，張繼聰則被吳卓羲抱起猛撞天花板，激戰連場。

吳卓羲演的反派角色令他過足戲癮︰「可能我樣子太正氣，大家多數找我演正派角色，其實我喜歡演比較陰謀的角色。」對於戲中連場打鬥，他直言只有拍戲才有以1打4的機會，非常好玩，同時敬佩張建聲為戲中角色增肥至200磅。

張建聲表示每次拍打戲都會爆汗喘氣︰「很多動作做不到，身體反應遲鈍了很多。拍攝吊威也戲時，因為我的體重關係，落地時收掣不及撞瘀及擦傷手腳，慶幸只是皮外傷。」

譚耀文等表示今次的監獄按照劇情提升，監倉、飯堂、圖書館、廚房等設計更細緻，空間亦大了，令他們拍攝時更投入，觀眾感覺更真實。

（即時娛樂）