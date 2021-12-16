陳曉華首次擔正做女一嗌緊張 何廣沛懶理緋聞 (18:25)

何廣沛、陳曉華（Hera）及吳業坤（坤哥）等，今天（16日）出席新劇《異搜店》記者會。首次擔任女主角的Hera坦言，心情有少許緊張，之前她被指咬字不清，她希望繼《七公主》獲讚有改善後，今次再覺得她有進步，故拍攝時只要她感到自己講得不清，都會要求再拍一次。談到近日開設個人YouTube頻道，Hera否認向YouTuber之路進發，只是想將生活日常和工作點滴拍下來作記錄。

何廣沛不擔心劇集出街後，外界重提他與Hera的緋聞，稱他們行得正企得正，希望將注意力放在劇集上，他說：「劇集得20集，主要是由我和Hera去串聯整個故事，年輕人應該會喜歡看這類題材，而且具追看性，不要理會假緋聞。」

日前在社交網呻無份拍劇集宣傳片的坤哥笑言，很開心見到自己在活動宣傳海報上佔一席位。他透露劇中會收起喜感，飾演一名醫生，他表示扮正經其實幾難，因他平時說話節奏都很「吳業坤」，講起一些專業名詞會遇阻滯，故他在劇本上下苦功。

今次更難得是初段跟Hera有談情戲，問到可有親熱戲？坤哥笑說：「有咀了一下，還是她惜我，但該幕運用了蒙太奇拍攝手法，慶幸NG了幾次，叫做取些甜頭。」

（即時娛樂）