DJ阿正浮誇悲情腔唱《隔離》 林家謙未受影響忍到笑 (21:12)

商台DJ阿正和林家謙在電車上合唱。（大會提供）

商台DJ黃正宜（阿正）今天（16日）化身任務特派員，於中環街頭帶走林家謙進行任務。談及青春必做的事，「唱K」就定必位居三甲，今次的任務便派出「癡女界才女」阿正與唱作才子林家謙在電車「即刻唱K」。

既然是一男一女合唱，阿正即席提議唱熱門K歌《隔離》。林家謙被問到是否感到緊張時，阿正毫不留情踢爆林家謙不安的雙手，一直在玩眼罩，林家謙尷尬說：「唔好影手呀！」

獻唱前，阿正興奮望街，林家謙伸手阻止：「你唔好唔好唔好擰過去，因為佢（阿正）一定會係咁叫人嚟睇！」阿正馬上擰轉面向途人大叫：「林家謙喺度呀！喂，勁開心！Hello，唔好睇電話喇喂！」

林家謙尷尬苦笑：「好尷呀！我愈咁講，你就愈想幫我招惹目光㗎喇！你唔好郁，我哋唱歌喇！」合唱期間，阿正以浮誇式悲情唱腔演繹，林家謙完全不被影響，忍笑功力十足，一如以往穩定完美演唱，2人強烈的對比令場面充滿喜感。

及後，阿正笑稱想唱每次唱K必點的《勁歌金曲》，誰知林家謙彈出旋律，更笑言：「點解我識嘅？」2人更爆笑模仿唱K經典結尾畫面：「大家係咪唱得好開心呢？記得執齊你嘅個人物品，下次嚟唱嘅話，記得唱陳凱詠、呂爵安嘅歌喇！同埋記得唱林家謙啲歌喇！Bye Bye！」

（即時娛樂）