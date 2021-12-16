《造星IV》6位顏值擔當 大熱Marf對輸贏佛系心態 (22:00)

Marf很開心大家終於見到她是一個怎樣的人。（劉永銳攝/ViuTV網上視頻截圖/明報製圖）

ViuTV選秀節目《全民造星IV》將於12月25日舉行決賽，參賽者進行激鬥爭奪成為女團成員。其中Marf（邱彥筒）、榛綦（何榛綦）、Day（許軼）、Ivy So（蘇雅琳）、Yoyo（葛綽瑤）及Alice（許寶恆）被視為「顏值擔當」，尤以Marf成為頂頭大熱，除了唱歌跳舞表現不俗，她亦因瀏海髮型被網民形容為「翻版炎明熹」。雖然被視為大熱門，Marf坦言對能否勝出只抱佛系心態，表現獲讚當然開心，始終比賽未完結，故仍要保持最平穩心態去迎接更加多的批評。「之前外界很喜歡話我是『翻版炎明熹』，隨着節目一直播出，她的名字在我的報道出現少了，誰會想做別人的翻版！很開心大家終於見到Marf是怎樣的人，而不是見到翻版誰人」。

榛綦亦被封為「嫩版張栢芝」，她稱幾年前表演時已被化妝姐姐話似，但她自己不覺得似，還說不覺得自己很靚，「自覺既然外貌上沒優勢，就在表演上更加努力」。雖然身高只有5呎，榛綦認為身高不是最重要，只要在台上夠力量便可。榛綦曾是「家燕媽媽」的學生，亦是少女組合Honey Bees一員，跟《聲夢傳奇》的鍾柔美（Yumi）是同期隊友；對於Yumi現在發展理想，榛綦強調不會視Yumi為競爭對手或目標，只會當對方是學習榜樣，又指二人以前一起比賽和表演，大家是好朋友，也因對方年紀較她小，故榛綦當Yumi是妹妹。

Day於面試時自稱是韓國女團Blackpink成員Jennie和Lisa的混合體，但網民卻指她似徐子珊；Day解釋當日自我介紹時想令評判記得她，所以才這樣開玩笑，豈料外間反應很大。「我當然覺得自己不靚，照鏡永遠不滿意，外貌不是自信來源，亦不是令我不自信的地方，始終要看實力，希望在唱歌跳舞方面更進步」。Day曾赴韓國做了半年練習生，令她進步很大，但因語言問題難覓真正朋友，所以很開心參加《造星IV》認識到真正朋友一起追夢。

Alice同樣有「翻版朱茵」之名，她自己不覺得似。對於唱歌跳舞惹批評，被指靠靚樣入圍，她坦言一開始也覺得不開心，直到節目播出後，開始有人讚她跳舞幾好睇，感到很開心，「我自知唱歌不好，都有學唱歌，亦覺得由零開始很難，但起碼能讓大家知道我可以跳舞，我會繼續努力，不認為只是以貌取勝，一定有自己的實力才可以留得低」。

Ivy So曾被節目監製花姐（黃慧君）形容她跳舞跳到似癲婆，她直認自己有癲的一面，但同樣有很多面，也可以很靜，「姜濤也曾經講過，一個人有不同面貌，這樣才是真正一個人」。對於被導師之一的許廷鏗形容唱歌把聲似浮屍，她表示已由零開始學唱歌，雖然覺得有進步，但對唱歌仍未有很大信心。

Yoyo在面試時獲花姐高呼寧願放棄MIRROR也要簽她，她說：「我覺得可能是節目效果，節目播出才知她是講我，我沒因這句說話令自信增強，因為聽到覺得有點誇張，當刻還驚被MIRROR粉絲鬧。」

欲知專訪詳情，請留意明日（12月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）