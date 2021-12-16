「麵癡」俞承豪節食後成功谷肌 吳正世跟太太愛足34年 (21:24)

俞承豪為谷肌而曾戒掉至愛的麵食（左圖）；吳正世跟老婆青梅竹馬，相愛34年。（大會提供）

由俞承豪和惠利主演的古裝喜劇《花開時想月》，將在下周一（20日）「黃Viu煲劇平台」播映。《花》是韓國首部將「禁酒令」搬上熒幕的劇集。俞承豪在6歲以童星身分出道，近年以《Remember─兒子的戰爭》、《君主─假面的主人》等劇集奠定實力派地位，也拿下不少演技獎項。

近日製作方發放《花》首批劇照，身形向來瘦削的俞承豪健碩不少，他從去年開始積極操肌，他說：「我不太容易長肉，這是我很自卑的地方，去年拍完劇後，便認真地運動，看到肌肉逐漸增加，便有了自信，性格也好像更積極和樂觀。」

不過有得必有失，作為「麵癡」的他談到節食也感痛苦：「我很喜歡食麵，冷麵、泡麵全都喜歡吃，但要拍攝時就得控制飲食，舉重舉了2個月，期間只吃3種食物：番薯、雜糧飯還有雞胸肉，很辛苦...所以從第三個月開始，我便偷偷地吃了很多東西，健身教練應該看不到吧？」

另外，韓國實力派演員，曾演出《雖然是精神病但沒關係》的吳正世出道24年，最近在新劇《Uncle》首次擔正，劇集已登陸「黃Viu煲劇平台」。一向有「最佳綠葉」之稱的吳正世，向來演技出色，但他最喜歡演的角色是一位「老婆傻瓜」，因為吳正世是韓國娛樂圈中，數一數二的「愛妻號」，與圈外太太青梅竹馬，他們的愛情故事更成為一時佳話。

吳正世受訪時曾透露，他與太太在小學一年級已經認識，到六年級就變成鄰座同學，他說：「因為老師說要跟喜歡的人結伴，所以就成了同桌。」當時小小年紀的吳正世還半開玩笑地跟對方講「長大後我們就結婚吧」，結果2人升中學後開始拍拖。

在2006年，吳正世與女友結束19年愛情長跑，原因是當時對方需要到外地公幹3個月，獨自在韓國的吳正世無盡思念，故決定女友回韓時註冊結婚，他說：「就算人生重來一次，我也會和她結婚。」兩人婚後誕下兩名女兒，吳正世的知名度亦大增，近年作品都叫好叫座。

（即時娛樂）