造星IV｜20強誕生 子涓方方遭淘汰 Day Alice驚險入決賽 (23:10)

ViuTV選秀節目《全民造星IV》今晚（16日）播出一集，繼續進行最後分組賽，25位參賽者爭奪20強殺入總決賽。

今晚輪到由MIRROR成員柳應廷（Jer）做導師的「Jer組」，成員包括Alice（許寶恆）、阿Gao（沈貞巧）、夏子涓、方方（方芷欣）和阿蛋（黃詠霖）。有報道指Jer被Alice力追，導致他跟女友情海翻波，不過Jer事後在社交網留言稱：「請不要信一些不實的報道，這件事會影響的人實在太多太多。」

Jer在節目中坦言看過5位參賽者片段，讚她們跳舞不錯，如果連唱功也有改善便勝券在握，他希望在唱功方面能幫她們。Jer表示阿Gao、方方和子涓有舞台經驗，眼神好堅定，很清楚自己想要什麼，所以他不太擔心這一組。期間Jer和5位女參賽者開會，曾被批評唱功不太好的Alice坦言感到壓力：「喺咁勁嘅人面前唱歌，我覺得好樣衰。」Alice在開會時試唱，Jer也覺得她表現OK：「可能佢以前冇學過唱歌，由細到大冇乜點唱，對於聲音演繹冇乜信心，我有信心可以令佢唱歌達到60、70分。」

5位成員表演項目是《無》，演出完畢後，評判兼節目監製黃慧君（花姐）表示未消化到件事，待其他評判先發言，後來花姐才說：「點解唔講先，我內心好掙扎，我經常同評判講『你唔好理明唔明，表演好睇就得』，但我內心好掙扎，係因為你哋好似想表達一啲嘢，但我冇完全明白，而呢啲冇完全明白，令我懷疑呢個意思同你哋表演係咪相符，我覺得有啲位演得過咗火，好似夾硬話你知『我係咁』！」此時另一評判梁祖堯搭嘴：「因為有啲內在感覺唔夠，所以想用身體做多咗，令你（花姐）有呢種感覺。」

花姐續說：「到最後唱嗰方面，我真係覺得sorry呀，我唔enjoy，我聽到你哋啲假音位，或分開唔同層次聲音，嗰種重疊，你哋平衡唔到，令我好煩擾，唔想再睇你哋表演，同埋有樣嘢最扣分，亦令你哋唔能夠完全投入，就係你哋太忙，喺個表演入面，又要綁繩，又要轉道具，又要轉屏風，又要記走位，作為觀眾，我擔心你能唔能夠趕得及，多過投入睇你哋表演，呢個係表演者要注意地方，如果咁忙要做呢啲嘢，咁你應該要點控制成件事程序，我覺得呢件事好好，係挑戰自己，但同時我覺得太貪心。」

許廷鏗則說：「有幾位係令我驚喜嘅，第一位係阿蛋，我估唔到你可以做呢啲嘢，你個樣同個妝都好合理，尤其有段低音好難處理，我見你喺唱功上有下苦功，你都印證到自己，原來阿蛋唔係臉上有個『煎蛋』，呢個係好好嘗試。但唔係話Alice、阿Gao同方方唔好，Alice起碼今次唔係一出聲就嚇親人嗰種虛同浮，按今次Solo嘅表演，我係覺得OK嘅。」

阿祖則說：「我覺得表面工夫做晒喇，加咗好多設計，燈光同道具花咗工夫同心思，但我最需要睇嘅，係你哋每個人，點樣將你哋真正自己最內心嗰種『念』放入表演，我覺得件事好表面，我好贊成喺最後一個回合團體演出，做一啲野心比較大嘅表演，個設計我鍾意，其實唔一定要睇得明，有時要感受到裏面帶畀你嗰種震撼，我覺得呢個表演形式同舞種，唔係你哋擅長嘅嘢，而你哋好努力嘗試，呢樣我係好欣賞，但其實我覺得未執行得好好。」

最後經過4位評判評分，「Jer組」僅獲213.2分，排5組中的包尾，原先在第4位的「AK組」則順利躋身決賽。評判及5位導師要在「Dee組」及「Jer組」，分別淘汰2名及3名成員，最後搭上《造星IV》決賽尾班船的最後5強，分別為Day（許軼）、阿Gao、Ariel（曾家瑩）、Alice和So Ching（蘇芷晴）；被淘汰的包括方方、子涓、馬欣（馬彩欣）、阿蛋和Kinki（盧芷韻）。

（即時娛樂）