梁靖琪(Toby)正懷第2胎,將三年抱兩,為丈夫施雋賢添多一名兒子。聖誕將至,Toby日前穿上火紅連身短裙,與「七魔女」的湯盈盈、文頌嫻、姚樂怡、周家蔚及鍾麗淇提早開派對慶祝。Toby說︰「Hohoho... 10 More Days Till Christmas﹗🎄 我們七姊妹祝大家聖誕節快樂﹗🎅🏻 May You All Find Friendship Like Ours😘 ﹗」佘詩曼因身在內地工作未能現身,Toby也有在帖文標籤了她的名字,表示很掛住她。

(即時娛樂)