《十月初五》大結局 「Q姨」米雪病情再惡化 姚嘉妮惡人有惡報 (17:08)

大感害怕的Q姨捉著海景叔（石修飾）問：「如果我連你都唔記得，我乜都唔記得嗰陣時，我會點㗎？」（大會提供）

在劇中演 「Q姨」的米雪病情再趨惡化；而鄺潔楹（右下圖）在昨晚播出一集飛來橫禍，姚嘉妮親睹事發一刻。（大會提供）

由胡鴻鈞﹑何依婷﹑石修﹑羅天宇和米雪等合演的台慶劇《十月初五的月光》，今晚（17日）播出大結局。昨晚（16日）一集鄺潔楹（Judy）飾演的萬沛琪，因毁容變得暴躁刁蠻，並對禮信（羅天宇飾）糾纏升級，可惜反令禮信劃清界線。

另一邊廂，萬朱莎華（姚嘉妮飾）見展輝（海俊傑飾）與冰心（康華飾）和好而大動肝火，回家目睹沛琪因「爭輸」禮信大發雷霆，即爆Seed逼女兒：「你咁鍾意咪搶佢返嚟咯！你無論用咩辦法都要搶佢返嚟，甚至連自己條命都唔要都要搶！」

最終沛琪在禮信生日當天，與準備為禮信慶生的君好（何依婷飾）爭執，失去理智的沛琪一度想殺死君好，混亂間發生火災，自覺闖禍的沛琪滿臉驚惶離開，並因失神被迎面而來的車撞倒身亡，萬世光（林偉飾）與莎華親眼目睹悲劇一刻。

此外，患上腦退化症的Q姨（米雪飾），病情時好時壞，她竟連自己唱了大半生的《荷花香》歌詞亦記不起，大感害怕的Q姨，捉著海景叔（石修飾）問：「如果我連你都唔記得，我乜都唔記得嗰陣時，我會點㗎？」

據知今晚大結局，Q姨病情再趨惡化，不但海景叔﹑就連君好、文初（胡鴻鈞飾）及女兒莎華亦會忘記；而因為執念傷害不少人的莎華，縱然不像舊版般瘋掉，但仍然惡人有惡報。禮信與文初雖然有一個不能與君好在一起，但劇組仍「貼心」為其安排良緣，人選更是網民心水之一。

（即時娛樂）