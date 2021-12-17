孖AGA首度合作一拍即合 姜濤：沒有食物陪伴最寂寞 (18:57)

姜濤featuring江海迦（AGA）的《I Know》面世，今次是2人首次合作，主題帶出男女之間想愛不敢愛，相愛卻有距離的寂寞，各自困在內心的角落。

這對新鮮組合，一碰面便很快Jam到創作靈感，演唱時感情拿捏到位，一拍即合。AGA表示：「今次的合作是十分夢幻，很快便作了這首歌，而且高效率錄音和拍MV。」姜濤對歌曲的感受是：「我對歌詞有感覺，我會幻想自己日後拍拖心情，就會如歌詞所寫，不能讓很多人知道，亦要把關係隱藏，這會是一段有距離的愛情。」

姜濤深情的聲線帶領聽眾遊走曲中故事，AGA喃喃細語在旁和應，兩人對唱充滿電影感，展現出如何將內心的距離拉近，如何打破若即若離缺口，留下的問號等待大家來解答。

AGA被問道第一次作曲給姜濤，會是一首怎樣的情歌呢？她說：「有跟填詞人陳詠謙溝通，好想知道姜濤深情的一面是怎樣，他在歌曲上演繹會怎樣處理。知道他喜歡R&B，第一次見面後很快寫了這首歌，自己喜歡歌曲故事，亦是首次跟男歌手合唱，所以覺得很特別，尤其這是一首R&B作品，故事題材也十分新鮮。」

2人在studio寫歌時，已經有"I know I know I know"這句歌詞，姜濤亦設計了舞蹈放在MV內。MV視覺上是會有3間房連在一起，最左面的是AGA，最右面的是姜濤，中間的那間房是兩位演員，一對相愛不敢愛的情人。

AGA和姜濤各自在自己的房間，演繹寂寞的情緒，當中加插了姜濤設計動作和舞步，配合整個氛圍。對於寂寞的見解，姜濤表示：「我覺得反而是沒有食物的陪伴，是最寂寞的時候。」《I Know》MV於今晚（17日）9時在MIRROR YouTube頻道推出。

（即時娛樂）