賀「喱騷」台慶 杜汶澤田蕊妮結婚15年 首度合體《杜氏閒情》 (19:41)

「喱騷」今年亦重本製作一個dating真人騷《好想大聲說愛你》，四男四女參賽者於西貢三層公寓展開浪漫旅程。（大會提供）

由杜汶澤創辦的「喱騷」收費平台，已成立1年。回顧過去整年，該平台製作多個節目，並舉辦一個別開生面的台慶頒獎禮。頒獎禮早前已圓滿落幕，杜汶澤、田蕊妮、李拾壹、導演林子穎等盛裝出席。今年頒獎禮以「閉門式分豬肉」為主題，頒發3個足金獎座，表揚頭三個全年最高點擊率節目。

由杜汶澤上台頒發全年最高點擊率節目第3位，獲奬的是自家製劇集《在觀塘下體現愛的故事》。此劇監製田蕊妮和導演林子穎，分享得獎感言，未知是否興奮過度，田蕊妮竟然「講錯嘢」，她說：「很開心獲得第二位」，林子穎即時糾正解圍。

全年最高點擊率節目第2位，則由《墨水漂流》奪得，兩位紋身師Jimmy和Cody代表領取；第1位則由杜汶澤和李拾壹主持的節目奪得，杜汶澤說：「其實當初拍這個節目的目的，是可以周圍呃飲呃食，希望大家可以繼續課金支持喱騷。」

「喱騷」亦公布來年節目，包括清談節目《杜氏閒情》，將於12月20日首播。15年前，杜汶澤與田蕊妮宣布結婚，多年來2人雖形影不離，但原來婚後未試過一齊拍電視節目。今次兩夫妻為《杜氏閒情》首度合體，將「家事」搬上電視，在熒幕面前打情罵俏，互揭對方家中真面目，亦會解答網民生活上疑難雜症，李拾壹更會在節目中做和事佬「穿鑿附會」。

杜汶澤Talk得亦煮得，今年底會推出《為何Mimi總是餓》，聯同李拾壹炮製多道小菜，李拾壹在節目中男扮女裝，化身由洛杉磯回流的Mimi，陪杜汶澤煮幾味。二人除了在廚房鬥嘴，還會向台南出發，拍攝《尋找他媽的故事2之山水有雙雄》，尋覓「台南」同鄉。

另外，明年杜汶澤將赴英國，聯同YouTuber混血肥仔拍攝全新節目，發掘當地港人的生活；潮流興睇真人騷，「喱騷」亦重本製作dating真人騷《好想大聲說愛你》，4男4女參賽者於西貢三層公寓展開浪漫旅程。

（即時娛樂）