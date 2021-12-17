陳柏宇喜見女兒遺傳喜感 望Abigail健康快樂成長 (21:47)

陳柏宇（Jason）與太太符曉薇育有3歲女兒陳羿辰（Abigail），聖誕節將至，Jason說女兒出世後，他更加重視這個節日，會留在家開派對慶祝，太太會幫女兒悉心打扮。他還會透過節日教導女兒，乖才有禮物獎勵。他指Abigail返學後，自理能力提升不少，學識收拾玩具、著衫，會給予貼紙鼓勵。

Jason自覺不算是「嚴父」，不會太嚴亦不會特別寬鬆，與太太在教導上擔任同等角色，不想讓女兒覺得爸爸會放縱她。他笑指女兒現在間中會駁嘴，他覺得幾過癮，代表女兒有自己想法，會平衡什麼時候給她贏，從而鼓勵她多些獨立思維。

他對女兒的寄望是成為一個好人、有邏輯思維，健康快樂成長最重要。他說女兒遺傳他與太太的喜感，喜歡做古靈精怪表情，是家中開心果。至於將來女兒想入行會否不批准？他認為視乎情況，鼓勵她向興趣發展。

Jason身兼爸爸、老公和歌手3職，樂在其中，工作以外，很享受家庭生活。他透露未來有興趣開設幼稚園，投身教育界，「因為我真的很喜歡小朋友，但首先要去讀個資格課程。」

欲知專訪詳情，請留意明日（12月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）

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