何依婷有信心《十月初五的月光》入最佳劇集5強 (17:40)

劉佩玥自言是劇集福星，有份演的《逆天奇案》、《把關者們》、《七公主》、《十月初五的月光》均成為「最佳劇集」領先10強。（鍾一虹攝）

何依婷、羅天宇、劉佩玥、米雪、石修等，昨晚約食飯睇《十月初五的月光》大結局。主角胡鴻鈞因工作缺席，日前預告要何依婷出兩萬元送禮和抽獎，何依婷表示已成功拖胡鴻鈞和羅天宇落水夾錢。

何依婷有信心劇集可打入《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳劇集」最後5強，同時入圍「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」領先10強的她，就對女配角獎較有信心。雖然跌出「最佳女主角」領先10強，她說︰「首次主演劇集有提名已很滿足，我要繼續努力爭取再做女主角。」

劉佩玥的角色於最後一集才現身，以「司徒太」身分帶走「司徒禮信」羅天宇，撮合「君好」與「初哥哥」。她自言是劇集福星，有份演的《逆天奇案》、《把關者們》、《七公主》、《十月初五的月光》均成為「最佳劇集」領先10強。提到其「最強寡婦」外號，劉佩玥說︰「如果拍續集，我剋死禮信，續集就改名做《七月十四》。」

何依婷、劉佩玥同時入圍「飛躍進步女藝員」領先10強，羅天宇笑言難決定支持哪一個，只可說自己對爭「飛躍進步男藝員」有信心。劉佩玥已數度入圍「飛躍進步女藝員」，她直言對獎項不敢多想︰「今年4套劇集的表現也得到迴響，收到讚賞和改進的建議，也開心聽到有人讚我喊得靚。我覺得喊得最靚是何依婷，她經常被人蝦，幾乎每集都喊。」

（即時娛樂）