宣萱拍戲再演人質︰變成生命一部分 (19:58)

宣萱今日配戴300萬首飾現身賽馬活動，表示一直為工作減肥，期待聖誕假期約家人、朋友飲飲食食滿足肚皮。

羅嘉良內地登台時被賓客上台搶咪，令他淪為舞伴。宣萱說︰「我沒留意報道，不了解事件。我也曾在內地商演時遇上熱情粉絲，但他們也很斯文。（你的受歡迎程度能否跟陶大宇唱《倒轉地球》比較？）我的飲歌是《給自己的情書》。我有看他的片，他很享受和開心。藝人做商演也是希望觀眾開心，觀眾想見我們，不期望我們唱到很專業，只是要氣氛。若果觀眾想聽高質歌曲，就會聽歌手唱。」

談到最近剛完成電影《一線生機》拍攝，宣萱稱︰「好攰，因為我被黃浩然脅持、被陳靜虐打。化妝師提我，我才想起自己再演人質，已忘記第幾次，變成生命一部分。」

同場的雨僑爆老公羅力威至今未識為1歲女兒換片和餵餐，又表示他們計劃生第2個孩子。楊洛婷回想大女當年很易湊，但現在5個月大的細仔愛說話不願入睡。她說現在24小時都花在工作及子女身上。楊洛婷說︰「如老公可以幫手湊小孩，是好事。（老公沒幫忙湊仔？）他很忙，最近常不在家。」

顏子菲近年轉做健身教練，她表示幕前工作過去兩年受疫情影響，令其收入大減，加上不能與身在外地的親友見面，自己又單身，情緒特別低落，希望明年情人節前也找到另一半。

（即時娛樂）