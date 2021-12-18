拳王︱石傲山終極黑化 黎耀祥指角色難演 (22:37)

黎耀祥在無綫台慶劇《拳王》飾演石傲山，因要打擊海正藍（張振朗飾），讓拳手古皓鵬（陳偉洪飾）服用禁藥，古皓鵬其後身亡，令Woody（鄭子誠）成為嫌疑人物。

網民對石傲山大暴走反應兩極，有認為是海正藍太執著、咬住傲山不放，亦有人認為祥哥（黎耀祥）黑化讓觀眾有新鮮感及突破。有網民搞笑指石傲山與《十月初五的月光》中的萬朱莎華是絕配： 「一樣咩都人哋問題，自己冇問題。」

祥哥正身在湖南，他透過視像與觀眾互動，同場還有張振朗、賴慰玲、朱敏瀚及衛志豪。張振朗跟祥哥有一段日子沒見面，笑言要互訴近況。他又笑指拍完《拳王》最大得著，是在祥哥鼓勵下重拾看書樂趣，一直維持至今。賴慰玲感謝祥哥很照顧對手：「拍我反應時，他都不會Hea做。」

祥哥讚三位後輩用心外，說十分喜愛石傲山這個角色：「是我演藝生涯入面頭5位最鍾意，因為劇本寫得好好，每個人有自己故事，大家向住自己目標進發，大家都有一個完整價值觀！每個角色都有成長，每個人去到最後一集，都解開了一個心結，是一個好偉大的作品！」雖然演戲經驗豐富，祥哥坦言石傲山十分難演：「其實每個角色都難，這個角色難度在於不能夠用太多演出技巧，臉部表情同語氣都不能夠太造作。因為這個角色本身太強勢，我不想將咁真實的角色描寫，變成好演戲，所以好難，因為一撳又驚撳得太低，一演又驚演得太高。」

（即時娛樂）