C AllStar團隊幕後成員將移民 釗峰不捨台上爆喊 (23:18)

《我是現場》音樂會004鄭欣宜 x C AllStar於昨晚（17日）假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場演出。音樂會中，釗峰因為想到團隊成員將要移民變喊包。他唱《同望銀河那時》拿起手機自拍，一時感觸突然爆喊。

Jase說：「我哋成日都將一啲唔同嘅心聲、睇法、藝術元素擺喺唔同嘅歌曲入面，姑勿論呢啲歌曲有冇得到大眾嘅喜愛，但我相信呢啲歌曲已經收咗喺你哋嘅心底入面。而你哋都話咗俾我知，你哋有幾鍾意我哋嘅歌。」又說：「我其實好proud of自己係C AllStar其中一員，以前成日會諗C AllStar團隊會畀到啲咩嘢我，但我而家會諗可以俾到咩大家，今年返嚟呢個團隊裡面，成件事好實在。」

釗峰定過神來，為《留下來的人》未能打入叱咤我最喜愛的歌曲最後五強說感受，他說：「多謝大家投嘅每一票，因為留低嘅同離開嘅，全部都唔容易。其實呢個離開離我哋好近，因為我哋有個幕後團隊嘅重心即將離開香港，所以如果唔再返嚟香港，今晚係佢最後一次睇我哋live嘅演出，希望大家珍惜，冇嘢係必然，同時間亦希望透過歌曲拉近大家，我哋嘅靈魂係扣緊住，我哋嘅信念係扣緊住。」

音樂會後，眾人分享了這次合作感受，安仔道：「經過今次合作同Joyce（欣宜）有咗默契，知道大家做音樂嘅概念，未來希望有機會一齊再玩。」Joyce也很享受這次合作，她說：「平時只得自己一個人，今次五個人一齊好有一種力量。我係緊張大師，但佢哋會Support住我，畀力量我，就算要打大佬唱A Cappella（無伴奏合唱）都冇問題。」King聽罷即說：「其實Joyce都俾到好多正能量我哋，仲有就係原來佢唱歌真係好高音！」

（即時娛樂）